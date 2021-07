महिला के जूतों में छिपा बैठा था 'शैतान', पैर डालते ही पीने लग गया खून, देखते ही निकल गई चीख

महिला के जूतों में छिपा हुआ था लीच. (Photo Credit- TikTok)

जूते पहनते ही महिला को कुछ अजीब का सेंसेशन (Woman has fizzing sensation in her feet) हुआ, फिर उसने अपने जूते खोलकर देखा (Leech hidden in shoes) तो उसे चक्कर ही आ गया. News18Hindi

ज़रा सोचिए आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हों और अचानक आपके जूतों में कुछ ऐसा मिल जाए, जिसकी उम्मीद ही न हो, तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया (Australia) की एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. उसने घर से बाहर जाने के लिए अपने जूते पहने और उसके जूतों के अंदर एक ऐसा शैतान (Leech hidden in shoes) मिला, जो उसके शरीर का सारा खून पी जाने पर आमादा था.



ज़ो (@zoenesquik) नाम की ऑस्ट्रेलियन महिला हर रोज़ की ही तरह वॉक पर जा रही थी. उसने अपने जूते पहनकर चलना शुरू ही किया था कि अचानक उसे कुछ अजीब (Woman has fizzing sensation in her feet) लगा. जब उसने मोज़े ज़रा नीचे करके देखे तो उसके पैर में लंप जैसा कुछ उभार दिख रहा था. महिला घबराहट मं इधर-उधर भागने लगी, फिर भी उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लंप आखिर है क्या?



जोंक पी रहा था खून

पैर में आए उभार और फिर खून को देखकर घबराई महिला ने चिल्लाना शुरू किया. हालांकि वो खुद भी अपने पैर की हालत देख नहीं पा रही थी. हिम्मत करके ज़ो ने जब अपने मोज़े उतारकर फेंके तो उसे एक जोंक (Leech hidden in shoes) दिखाई दिया, जो उसके पैरों से खून पी रहा था. लीच उसके पैरों से चिपका हुआ था. अब ज़ो ने अपने एक दोस्त की मदद से उसे पैर से किसी तरह छुड़ाया. महिला ने उस लीच को टिश्यू की सहायता से उठाया और उसकी फोटो भी क्लिक कर ली. हालांकि वो अब भी और खून की तलाश कर रहा था.



TikTok पर शेयर किया वीडियो

ज़ो ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर कर दिया. TikTok पर इस वीडियो अब तक 15 मिलियन बार देखा जा चुका है. लोग इस घटना को देखकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स ने ज़ो के साथ हुई इस घटना पर अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्हें ज़ो के साथ हुई इस घटना पर काफी दुख है. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ज़ो को इस घटना से उबरने में काफी वक्त लग जाएगा. कुछ लोगों ने ज़ो की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो उसकी जगह होते तो शायद मर ही जाते.