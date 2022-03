बिना सूरत देखे ही लुटेरे के प्यार में पड़ गई महिला, जिस्म पर जगह-जगह गुदवा रखा है नाम !

कहते हैं प्यार इंसान को किसी से भी हो सकता है. खुद से बड़े या छोटे इंसान से या फिर किसी और जाति-धर्म के भी आदमी से. हालांकि एक ब्रिटिश महिला को प्यार (Woman Fell in Love With Prisoner) हो गया जेल में बंद एक कैदी से, जिससे वो कभी मिली भी नहीं थी. इतना ही नहीं महिला ने अपराधी के नाम का टैटू (Woman got Tattoos of Prisoner’s Name) भी अपने सीने पर बनवा रखा है.

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के ब्रिस्टल में रहने वाली जैकी मैकडॉनल्ड नाम की महिला से साल 2019 में “Write a Prisoner” में साइन अप करने के बाद एलेक्ज़ेंडर नाम के 31 साल के कैदी से बातचीत करनी शुरू की. वो लूट के मामले में आरोपी रह चुका था और जेल में सज़ा काट रहा था. जैकी (Jacqui McDonald) को इस लुटेरे की बातें पसंद आईं और उसे एलेक्ज़ेंडर से प्यार हो गया.

लुटेरे ने बातों-बातों में चुराया दिल

30 साल की मनोविज्ञान की छात्रा ने जब लाडैरियस एलेक्ज़ेंडर (LaDarius ‘LA’ Alexander) नाम के 31 साल के लुटेरे से बात करनी शुरू की तो उसे जल्दी ही एक लगाव महसूस होने लगा. 3 महीने के अंदर ही उसे बिना देखे ही एक अपराधी से प्यार हो गया और वो उससे मिलने नवंबर, 2019 को अमेरिका पहुंच गई. पहली बार एक दूसरे को देखने के बाद लुटेरे ने जेल में ही उसे प्रपोज़ कर दिया और उन्होंने सगाई कर ली. जैकी एक 6 साल के बच्चे की मां हैं और उनका कहना है कि एलेक्जेंडर को जानने से पहले वे किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी. हालांकि उसकी मज़ेदार बातों से जैकी प्रभावित हुईं और उससे सगाई कर ली.

गुदवाया लुटेरे के नाम का टैटू

जैकी ने अपने लुटेरे मंगेतर के नाम का टैटू शरीर पर जगह-जगह गुदवा रखा है. उनका कहना है कि एलेक्ज़ेंडर साल 2025 तक जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन जब तक जैकी की पढ़ाई पूरी नहीं होती, उनका रिश्ता यूं चलता रहेगा. उसके बाद वे तय करेंगे की उनमें से कौन कहां जाकर सेटल होगा. जैकी का कहना है कि कैदी को डेट करना आसान नहीं होता क्योंकि लोग उनके इस रिश्ते का मज़ाक उड़ाते हैं. हालांकि वे एलेक्ज़ेंडर को अपने लिए सबसे बेहतरीन इंसान मानती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं.

Tags: Bizarre news, Viral news, Weird news