शॉपिंग करने पहुंची महिला की गंदी हरकत देख चौंक गए लोग, पूछा- 'दिमाग बेच खाया है क्या?'

हम जब भी शॉपिंग (Shopping) के लिए कहीं जाते हैं, तो आम तौर पर चीज़ें हाथ में उठाकर उसे चेक करते हैं. ऐसे में अगर आपको पता चले कि ये जगह उससे कहीं ज्यादा कीटाणुओं से भरी है, जितना आप सोच रहे हैं तो आपके तोते उड़ जाएंगे. एक महिला का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो सुपरमार्केट में खुले आम वायरस और कीटाणु फैलाने (Woman licking everything in a shop) का काम कर रही है.

इस बेहद अजीब और घिनौने वीडियो (Weird act of woman) में ये महिला सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए जाती है और वहां मौजूद करीब-करीब हर चीज़ को अपने हाथों से नहीं अपनी जीभ (Woman licking everything in a shop) से छू रही है. सीधी भाषा में कहें तो ये चीज़ों को चाटती हुई नज़र आ रही है. फिर वो दरवाज़े का हैंडल हो या फिर कोई सामान. अपनी इस गंदी हरकत के पीछे महिला ने अनोखा तर्क दिया है, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा.

महिला ने कहा- ये हरकत मेरी सेहत के लिए अच्छी!

दुनिया कोरोना वायरस (Coronavirus) से जूझ रही है और ज्यादा से ज्यादा सफाई रखने में परेशान है और इन मैडम का कहना है कि खुली पड़ी चीज़ों को जीभ से चाटना उनकी सेहत के लिए फायदेमंद है. क्लिप में महिला को शॉपिंग ट्रॉली, दरवाज़े का हैंडल, प्लास्टिक बैग- सभी चीज़ों को चाटते हुए देखा जा सकता है. इतना ही नहीं महिला ने इस वीडियो पर तमाम तरह के अजीबोगरीब कैप्शन भी लिखे हैं. जैसे- ‘कीटाणु आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, कीटाणु अस्थमा और एलर्जी से लड़ने की क्षमता देते हैं. ये पाचन में मदद करते हैं. आज़ाद बनिए क्योंकि प्यार डर से भी ऊपर है. ‘ कुल मिलाकर महिला ये कहने की कोशिश कर रही है कि उसी ये घटिया हरकत उसके शरीर के लिए वरदान है.

इंटरनेट यूज़र्स के उड़ गए होश

Reddit पर इस वीडियो को देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. उन्हें महिला की ये हरकत बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. अलग-अलग यूज़र्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा है – क्या इसका बच्चा इसी वीडियो बना रहा है? उसके आगे ये कैसा उदाहरण पेश कर रही है? वहीं दूसरे यूज़र ने साफ तौर पर कहा है- ये पागल महिला है और बहुत ही खराब मां, ये कितना डरावना है. कई और यूज़र्स ने महिला के इस पागलपन पर चिंता जताते हुए कहा है कि कोई भी ऐसे कीटाणुओं को फैला नहीं सकता. ये अपने बच्चों को कैसे भविष्य के लिए तैयार कर रही है?