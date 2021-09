वाशिंग मशीन से आ रही थी तेज आवाजें, कवर हटाते ही अंदर रोमांस करते दिखे कई सांप!

ऑस्ट्रेलिया (Australia) में सांपों का दिखना बेहद आम बात है. यहां बाथरूम से लेकर घर की छत और छज्जे में भी सांप (Snakes At Home In Australia) दिखाई देते रहते हैं. कब इस देश में आपका सामना सांपों से हो जाए, ये कह पाना मुश्किल है. इस बीच अब ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड (Queensland) में रहने वाली एक महिला ने अपने घर में हुई एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो शेयर किया है. महिला का दावा है कि उसके घर पर नाग-नागिन सेक्स पार्टी (Sex Party Of Snakes) कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक़, क्वींसलैंड के टाउनविल्ले (Townville) में रहने वाली काइल कोएट्स (Kylie Coates) ने अपने फेसबुक पेज पर एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया. इस वीडियो को काइल ने अपने घर पर शूट किया था. महिला को अपने घर के वॉशिंग मशीन से तेज आवाजें आ रही थी. जब उसने कमरे में जाकर मशीन के ऊपर का कवर हटाया तो उसपर चार सांप आपस में लिपटे हुए थे. पोस्ट में काइल ने लोगों से पूछा कि क्या ये सांपों की सेक्स पार्टी है?

घर के अंदर एक साथ इतने सांप देख कर पहले तो काइल डर गई थी. उसने तुरंत एनिमल रेस्क्यू टीम (Animal Rescue Team) को इसकी खबर दी. जब टीम वहां सांप पकड़ने गया तो उन्हें मशीन के पीछे से भी एक सांप मिला. तीन ने सभी साँपों को बोरी में भरकर जंगल में छोड़ दिया. काइल ने बताया कि उसके घर पर आमतौर पर एक दो सांप आते रहते हैं. ये घर के बगीचे में मेंढक और कीड़े-मकौड़ों का शिकार करने आते हैं. लेकिन एक साथ इतने सांप उसने पहली बार देखे.

फेसबुक पर वीडियो शेयर होने के बाद लोगों ने काइल को घर छोड़ने की नसीहत दे डाली. कई लोगों ने इसे खौफनाक सपना बताया. वहीं एक यूजर ने तो लिखा कि अगर ऐसा कुछ उसने अपनी आंखों से देखा होता तो उसकी जान ही चली जाती. वहीं कुछ ने लिखा कि ये सांप खतरनाक नहीं थे. अभी तक काइल के पोस्ट पर हजारों लोग कमेंट कर चुके हैं.