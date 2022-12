फ्लाइट में मिले खाने में महिला को मिला ‘दांत’, सोशल मीडिया पर पोस्ट आने के एयरलाइंस ने दिया अजीब जवाब

फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों ने न जाने कितनी ही बार अलग अलग तरीके के अनुभव साझा किए हैं कभी फ्लाइट की व्यवस्था बर्दाश्त के बाहर मिलती है. कभी यात्री और केबिन क्रू के बीच हाथापाई की तस्वीरें भी सामने आती हैं, तो वहीं कई बार खाने में कॉकरोच और कीड़े मिलने जैसी अजीब घटनाएं भी देखी जा चुकी है. ऐसी ही एक और घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जहां महिला के खाने में इंसान का दांत मिला तो देखकर लोग चौंक गए.

एक महिला ने ट्विटर @ghadaelhoss पर फ्लाइट में मिले खाने की तस्वीर साझा की जिसमें उसे इंसानी दांत मिला. मामला ब्रिटिश एयरवेज़ का बताया गया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद एयरवेज़ ने जो जवाब दिया वो हैरानी भरा था. महिला ने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि ये दांत मेरा नहीं है मेरे सारे दांत सलामत है.

फ्लाइट के खाने में ‘दांत’ मिलने से मची खलबली

महिला यात्री ने ब्रिटिश एयरवेज़ में मिले खाने की तस्वीर खुद सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसमें उसे दांत मिला था. फोटो के साथ पोस्ट शेयर कर उसने लिखा- “@British_Airways अभी भी इस डेंटल इम्प्लांट के बारे में आपसे सुनने का इंतजार कर रहा है, जो हमने 25 अक्टूबर को लंदन से दुबई जाने वाली उड़ान BA107 में अपने भोजन में पाया (हमारे सभी दांत हैं: यह हमारा नहीं है). यह भयावह है. मैं आपके कॉल सेंटर से भी किसी से बात नहीं कर सकती.”

@British_Airways still waiting to hear from you regarding this dental implant we found in our food on flight BA107 from London to Dubai on Oct. 25 (we have all our teeth: it’s not ours). This is appalling. I also can’t get through to anyone from your call center. pic.twitter.com/Iwqd3mOylt

— Ghada (@ghadaelhoss) December 4, 2022