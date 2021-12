Weird : 4 दोस्तों को लेकर डेट पर पहुंचा शख्स, फिर लड़की ने जो किया वो कमाल था !

आमतौर पर रिश्ते (Relationship) में होने वाले दो लोग अकेले मिलना पसंद करते हैं. वो बात अलग है कि मजबूरी में उन्हें अपना क्वालिटी टाइम किसी और के साथ शेयर करना पड़ जाए. हालांकि एक महिला के साथ (Date Gone Wrong) जो हुआ, वो बेहद अजीब था. उसका ब्वॉयफ्रेंड जब उससे मिलने पहुंचा, तो उसके साथ 4 जिगरी दोस्त (Man came on date with 4 friends) भी मौजूद थे. ये घटना अनोखी इसलिए भी थी क्योंकि शख्स ने पहले से अपनी गर्लफ्रेंड को इस बारे में कुछ नहीं बताया था.

TikTok पर अपने साथ हुई इस घटना को पेज ब्रायन ( Paige Bryan) ने अपने अकाउंट (@paigebryanofficial) से शेयर किया और उसने बताया कि ये उसके साथ हुई कुछ बेहद अजीब घटना थी. उसे पहले से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ब्वॉयफ्रेंड डेट पर अपने साथ दोस्तों को भी लेकर आने वाला है. 28 साल की महिला के साथ हुआ ये दिलचस्प वाक्या जानकर आप भी मुस्कुरा पड़ेंगे.

Dating पर दोस्तों के साथ पहुंचा Boyfriend

पेज ब्रायन ( Paige Bryan) ने बताया कि उसकी मुलाकात अपने नए-नवेले ब्वॉयफ्रेंड से तब हुई, जब वो अपनी सहेलियों के साथ नाइट आउट पर गई हुई थी. उसे लड़का पसंद आया और उन्होंने अगली डेट के लिए प्लान किया. डिनर पर अपने पार्टनर से मिलने जब लड़की पहुंची, तो वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था. उसकी टेबल पर कुल 6 कुर्सियां लगी हुई थीं. जब उसने सामने देखा तो सामने उसका ब्वॉयफ्रेंड और उसके चार दोस्त एक साथ उसकी ओर आ रहे थे. उन्होंने टेबल पर उसे ज्वाइन किया.

ये भी पढ़ें- Video: बादशाह के गाने पर झूमकर नाचीं मेडिकल छात्राएं, ताबड़तोड़ वायरल हुआ वीडियो

लड़की ने जो किया, वो नेक्स्ट लेवल था

थोड़ी देर बाद खुद लड़की ने ब्वॉयफ्रेंड से दोस्तों को लेकर कुछ कहा तो उसने ये बात मानी कि उसे पहले इस बारे में लड़की से पूछना चाहिए था. खैर, किसी तरह ये डेट खत्म हुई और लड़की उस शख्स से दोबारा नहीं मिली. मज़ेदार बात ये रही कि लड़की ने उसी उसके 4 दोस्तों में से किसी एक से कनेक्शन बनाया और उसे डेट करने लगी. उसे वो पुराने ब्वॉयफ्रेंड से कहीं ज्यादा दिलचस्प लगा.

Tags: Dating sites, Love, Relationship