सड़क पर कुत्ते को पॉटी करा घर आ गई महिला, 6 महीने बाद पहुंचा 42 हज़ार का जुर्माने का नोटिस !

कहा जाता है कि कोई भी अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारा पीछा नहीं छोड़ता. स्पेन की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ, जब उसने किसी अनजान शहर में जाकर अपने डॉग को टहलाते हुए लापरवाही (Woman Fined after 6 Months of Pooping Dog on Road) बरती. महिला ने सोचा कि वो यहां से चली जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने डॉग को सड़क पर पॉटी (Woman Fined for Not Picking Dog’s Poop) करवाई है. उसे क्या पता था कि उसकी इस छोटी सी गलती का भारी-भरकम जुर्माना 650 किलोमीटर दूर उसके घर तक पहुंच जाएगा.

ये दिलचस्प वाक्या स्पेन के वैलेंसिया (Spain, Valencia) राज्य का है. यहां के पैटेर्ना ( Paterna) में रहने वाली एक महिला ने 6 महीने पहले फुटपॉथ पर चलते हुए अपने डॉग की पॉटी (Dog’s Poop Caused Fine to Owner) वहां से नहीं हटाई थी. चूंकि वो दूसरे शहर में थी, इसलिए उसे अथॉरिटी का भी डर नहीं था. महिला अपने घर लौट आई और महीनों बाद वो अपने इस छोटी सी गलती के बारे में भूल भी चुकी थी, तभी उसके घर 42 हज़ार रुपये के भारी-भरकम जुर्माने का नोटिस पहुंच गया.

घर से 650 किलोमीटर दूर कुत्ते ने की थी पॉटी

महिला बेनैल्मादेना में छुट्टियां बिताने के लिए गई थी. वहीं महिला ने अपने डॉग को टहलाते वक्त फुटपॉथ पर उसकी गंदगी को साफ करने के बजाय नज़रअंदाज़ कर दिया. ये मामला पिछले साल अगस्त था, जिसके लिए जुर्माने का नोटिस महिला को पिछले महीने मिला है. यानि कुल 6 महीने बाद महिला की इस चोरी का खुलासा पुलिस कर पाई. अब सवाल ये उठता है कि आखिर अथॉरिटी को कैसे पता चला कि कुत्ते की ओनर वहां से 650 किलोमीटर दूर बैठी हुई है और जिस कुत्ते ने गंदगी फैलाई थी, वो उसी महिला का कुत्ता है ? इसके लिए स्पेन के एडवांस DNA एनालिसिस सिस्टम की पीठ थपथपाई जा सकती है.

महिला ने कराया डॉग का इंश्योरेंस, पहुंच गया जुर्माना

दरअसल स्पैनिश कंपनी ADN Canino स्पेन के सभी नगर पालिका के साथ मिलकर साल 2014 से काम कर रही है. कंपनी का मकसद जानवरों के डीएनए की पहचान करके उन्हें मालिकों से बिछड़ने या किसी मुसीबत में पड़ने से बचाना है. यहां डॉग्स के डीएनए का माइक्रोचिप रजिस्ट्रेशन भी होता है, जिसके ज़रिये डॉग्स का पता लगाया जाता है. इस केस में भी जब डॉग की मालकिन अपने पेट का इंश्योरेंस कराने गईं, तो उन्होंने डीएनए सिस्टम में उसका डेटा रजिस्टर कराया. इसके बाद ही डॉग का डीएनए 6 महीने पहले उसकी पॉटी से लिए गए डीएनए से मैच हुआ और मालकिन के घर सड़क पर गंदगी फैलाने के लिए 42 हज़ार रुपये का जुर्माने का नोटिस पहुंच गया.

