बाल कटाने फ्लाइट लेकर अमेरिका से तुर्की पहुंच गई महिला ! 6000 मील दूर जाकर लिया हेयरकट

Woman gone US to Turkey for Haircut : लोग अपने बालों की देखभाल और पसंदीदा सैलून को लेकर कई बार इतना रिज़र्वेशन रखते हैं कि 8-10 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लें. अपने शेड्यूल में 2-4 दिन की देरी भी वो इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं, ताकि उन्हें सही सैलून में टाइम मिल जाए. क्या आपने किसी को सिर्फ बाल कटवाने के लिए एक देश से दूसरे देश (Woman Travels Abroad Just For Haircut) की यात्रा करते सुना है? अगर नहीं, तो अमेरिका (United States News) की रहने वाली ब्रायन एल्सी (Bryn Elise) की ये कहानी ज़रूर पढ़िए.

अमेरिका की नागरिक ब्रायन एल्सी (Bryn Elise) का दावा है कि वो अपने हेयरकट के लिए अमेरिका से तुर्की तक चली आईं. उन्होंने अपने टिकटॉक वीडियो में अपनी फ्लाइट, हेयरकट, ट्रीटमेंट और दो हफ्ते की छुट्टियों से जुड़े वीडियो पोस्ट किए हैं और बताया है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका ये सौदा फायदे का रहा. तो क्या अमेरिका में बाल कटवाना इतना महंगा है ? कम से कम ब्रायन की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है.

फ्लाइट से 6000 मील दूर जाकर लिया हेयरकट

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायन एल्सी ने अपने होमटाउन में उस हेयर कट और कलर का रेट पूछा, जो वो लेना चाहती थीं. उनका कहना है कि जब वो लोकल पार्लर में पहुंचीं तो उन्हें $4,000 यानि करीब साढ़े 3 लाख रुपये का खर्च बताया गया. इस खर्च में उनके बालों में कुल 24 एक्सटेंशन लगने थे, ब्लीचिंग और टोनिंग के साथ हेयरकट किया जाता था. ऐसे में उन्होंने पार्लर में अप्वाइंटमेंट लेने के बजाय 6000 मील दूर तुर्की का टिकट बुक कर लिया. वहां पर उन्हें इसी ट्रीटमेंट के सिर्फ $450 यानि 35 हज़ार रुपये लग रहे थे. ऐसे में उन्होंने लोकल पार्लर के बजाय विदेश में जाकर अपने बाल कटाए और वे इससे काफी खुश हैं.

ब्रायन एल्सी (Bryn Elise) नाम की महिला ने अमेरिका से फ्लाइट लेकर तुर्की जाने के बाद अपने बाल कटाए. (Credit- TikTok)

2 हफ्ते छुट्टी मनाई फिर भी कम रहा खर्च

ब्रायन ने बताया कि उन्होंने 8 घंटे लगाकर 35 हज़ार में अपने बालों का ट्रीटमेंट लिया और इसका रिजल्ट बेहतरीन रहा. इसके अलावा उन्होंने 2 हफ्ते तक मज़े से छुट्टियां भी बिताईं. उन्होंने $2,200 यानि करीब 1 लाख 71 हजार रुपये की फ्लाइट बुकिंग, बालों का ट्रीटमेंट और 2 हफ्ते का वेकेशन निपटा लिया. ये उनके अमेरिकन ट्रीटमेंट की रकम से लगभग आधा था. सोशल मीडिया पर उनकी ये स्टोरी छाई हुई है और ज्यादातर लोगों ने उनके फैसले को सही करार दिया है.

