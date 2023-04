8000 रुपये में 'डकार' बेचती है महिला, निकाला है अनोखा बिजनेस आइडिया, कमाती है करोड़ों में!

Woman Get Paid for Burp Earns in Crores: दुनिया में अलग-अलग किस्म के लोग हैं, जो अपने मुताबिक प्रोफेशन ढूंढ लेते हैं. कुछ लोग अपने टैलेंट और एजुकेशन के दम पर पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग गैर पारंपरिक तरीके निकाल लेते हैं, जिससे लाखों -करोड़ों में आमदनी कमाते हैं. आपने अब तक ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कुत्ते टहलाने या फिर दूसरे के घरों की देखभाल करके पैसे कमाते हैं, लेकिन एक महिला ऐसी भी है, जो डकार-डकारकर पैसे कमा रही है.

महिला का नाम रेबेका ब्लू है, जो लोगों की रिक्वेस्ट पर उनके लिए पैकेट में डकार भरकर बेच रही है. इससे पहले आपने लोगों को अपनी नाखून, मोज़े और न जाने क्या-क्या बेचते हुए देखा होगा लेकिन ये महिला जो बेच रही है, वो बिल्कुल अलग किस्म की चीज़ है. उसने खुद वीडियो बनाकर लोगों को बताया कि उसे इस काम से कितनी ज्यादा आमदनी हो रही है.

डकार की कीमत 8000 रुपये!

वेबसाइट NeedToKnow.Online से बात करते हुए रेबेका ने बताया कि वे लोगों की अजीबोगरीब रिक्वेस्ट पर अपनी सर्विस देती हैं. 29 साल की रेबेका ब्लू एक पैकेट डकार के लिए 100 यूएस डॉलर यानि लगबग 8000 रुपये चार्ज करती हैं. कस्टमर की अनोखी फैंटेसी पूरी करने के लिए वे बर्प कंटेंट भी बनाती हैं और सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी हैं. टिकटॉक पर उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उसे साल 2022 से बर्फ कंटेंट को लेकर रिक्वेस्ट आने लगी. उसका कहना है कि आप जितने चाहें उतने बर्प ऑडर कर सकते हैं और इसका मूल्य डकार के बड़े और लंबे होने पर निर्भर करता है.

क्या-क्या खाकर डकार लेती है महिला?

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रेबेका के पास अलग-अलग तरह की रिक्वेस्ट होती है. कुछ लोगों का कहना होता है कि डकार लेते हुए वो अपने पेट पर हाथ घुमाए. हालांकि उसका कहना है कि डकार लेना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है. भरपेट खाना खाते हुए वे इसमें प्याज़ और सोडा जैसी चीज़ें शामिल करती हैं. चूंकि सोडा का गलत असर शरीर पर होता है, ऐसे में वो पैसे भी उसी हिसाब से लेती है. वो सिर्फ डकार-डकारकर करोड़ों रुपये कमा लेती है.

