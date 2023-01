पिछले साल दुनियाभर में मंदी की लहर नजर आई और तमाम कंपन‍ियों ने हजारों कर्मचार‍ियों को नौकरी से निकाल दिया. इस साल भी इसके कम होने के आसार नहीं दिख रहे. न केवल स्टार्टअप और मध्यम आकार की कंपनियां बल्कि गूगल, फेसबुकम, अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां भी विभिन्न कारणों से कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं. इस बीच, एक महिला की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. मह‍िला को उस कंपनी से निकाल दिया गया, जिसके साथ वह काम कर रही थी, पर वह भाग्यशाली थी कि उसे तुरंत नौकरी का प्रस्ताव मिल गया. मह‍िला ने यह साझा की तो लोग वाह वाह कर उठे.

ट्विटर यूजर babyCourtfits ने अपनी प्रेरणादायक यात्रा साझा की. लाइफ अपडेट हैशटैग से उन्‍होंने लिखा, मुझे मंगलवार को निकाल दिया गया था. शुक्रवार को मुझे एक नौकरी ऑफसर हुई. मुझे 50% हाइक मिल रही इतना ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम का विकल्‍प भी है. यह एक रिमांइडर है कि आप हमेशा अपने को बैकअप करें. दूसरों की इस तरह की राय पर अपने ऊपर कभी हावी न होने दें कि आप क्‍या हैं और आपको कैसा होना चाहिए. कई दिनों तक खुद पर दया करने के बाद मैं यह कह पा रही हूं.

Life update: I was fired on Tuesday. On Friday I got a job offer that pays me 50% more, WFH option, and more PTO.

— babyCourtfits (@2020LawGrad) January 29, 2023