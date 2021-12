सरेआम महिला ने बॉस को दी गाली, फिर कोर्ट जाकर लिया लाखों का मुआवज़ा भी !

दुनिया में अजीबोगरीब लोगों की कमी नहीं है. कुछ लोगों को दूसरों से गलत व्यवहार (Woman Abuses Boss) करने के बाद इसका एहसास हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी बातों पर अड़े ही रहते हैं. ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने भी ऐसा ही किया. उसने अपनी ही कंपनी के बॉस के साथ बुरा व्यवहार (Woman Insults Everyone in Office) किया और बाद में कंपनी के खिलाफ केस भी कर दिया. आश्चर्य की बात तो ये है कि कंपनी को उसे मुआवज़ा (Woman Gets Compensation Even After Misbehave) भी देना पड़ रहा है.

दरअसल महिला के दुर्व्यवहार को देखते हुए कंपनी की ओर से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन महिला को फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ. उल्टा महिला ने अपनी ही कंपनी पर लोकल ट्रिब्यूनल में केस ठोंक दिया. अब कंपनी इस महिला को 4 लाख 56 हज़ार का मुआवज़ा भी दे रही है.

महिला ने बॉस को दी थी गाली

ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 56 साल की महिला ने ऑफिस में सभी कर्मचारियों के सामने ही अपने बॉस को अपशब्द कह दिया था. जब बॉस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मैनेजमेंट के साथ मिलकर कदम उठाया और महिला को तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया. जैसे ही उसे इस बात का बता चला महिला ने लोकल कोर्ट में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. महिला पर आरोप था कि वो ऑफिस में सीनियर कर्मचारियों के कपड़ों और उनके शरीर पर अजीब कमेंट किया करती थी. कंपनी की ओर से इस पर साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे.

आरोप सच साबित हुए, फिर भी मिला मुआवज़ा

महिला के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच हुई तो ये बिल्कुल सच साबित हुए. बावजूद इसके कोर्ट की ओर से कंपनी को आदेश दिया गया कि वे महिला को 4 लाख 56 हज़ार का मुआवज़ा दे. कोर्ट ने कहा कि वो बिना किसी नोटिस के कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकते. कोर्ट ने कहा कि आरोपों के बाद भी महिला मुआवज़े की हकदार है और उसके एक महीने के वेतन के आधार पर उसे मुआवज़ा दिया जाए.

