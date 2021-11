लड़की ने पूरी पीठ पर गुदवा लिया था ब्वॉयफ्रेंड का नाम, हफ्ते भर बाद ही हो गया ब्रेक अप !

शरीर पर टैटू (Tattoo) बनवाने का शौक ज्यादातर लोगों को होता है. कई लोग टैटू से कुछ पसंदीदा डिज़ाइन (Designs for Tattoo) बनवाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपने चाहने वालों के नाम गुदवा लेते हैं. ब्वॉयफ्रेंड के प्यार (Girl Had huge Tattoo for Boyfriend) में बावली एक लड़की ने भी अपने पार्टनर के नाम (Girl Tattooed Boyfriend Name) का बड़ा सा टैटू जैसे ही अपने शरीर पर गुदवाया, उसका ब्रेकअप हो गया. अब ये टैटू उनकी जान की मुसीबत बना हुआ है.

एश्लिन ग्रेस (Ashlyn Grace ) नाम की इस लड़की ने TikTok के ज़रिये अपनी कहानी लोगों को बताई है. उसने एक वीडियो के ज़रिये वो बड़ा सा टैटू भी लोगों को दिखाया है, जो उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड के लिए बनवाया था. हफ्ते भर पहले ये टैटू उसके ब्वॉयफ्रेंड का था, लेकिन हफ्ते भर बाद ही ये नाम उसके एक्स-ब्वॉयफ्रेंड का बन चुका है. ब्रेक-अप के बाद लड़की कनफ्यूज़ है कि इस टैटू का क्या करे?

Tattoo बनवाते ही हो गया Break-Up

21 साल की एश्लिन ग्रेस (Ashlyn Grace ) ने अपनी पीठ पर बड़े-बड़े अक्षरों में अपने ब्वॉयफ्रेंड का नाम गुदवा लिया था. उसके पार्टनर का नाम भी कोई छोटा-मोटा नहीं था. Alexander नाम को पीठ पर गुदवाने में लड़की को अच्छा-खासा दर्द तो हुआ ही होगा, सीधी लाइन में लिखा ये नाम उसकी पूरी पीठ को कवर कर चुका है. लड़की ने लोगों के सामने टैटू दिखाते हुए कहा कि उसे इस बात का पछतावा है कि उसने इतना बड़ा टैटू बनवा लिया, क्योंकि हफ्ते भर बाद ही उन दोनों का ब्रेक अप हो गया.

लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

लड़की का टैटू देखकर दंग रह गए यूज़र्स ने अपनी-अपनी तरह से उसे सांत्वना देने की कोशिश की है. एक यूज़र ने कहा कि इतना बड़ा नेम टैटू उसने पहली बार देखा है. एक अन्य यूज़र ने एश्लिन को सुझाव दिया कि वो दूसरा ब्वॉयफ्रेंड भी इसी नाम का ढूंढ लें. एक यूज़र ने तो लड़की को अपनी पूरी पीठ पर वर्ड सर्च बनवा लेने का सुझाव दिया तो वहीं एक ने कहा कि इसे बनाने वाले टैटू आर्टिस्ट को जेल होनी चाहिए. फिलहाल वीडियो को 50 लाख बार देखा जा चुका है और इस पर अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं.