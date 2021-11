बीवी ने पति के लिए बना रखे हैं खतरनाक नियम, सुनकर उड़ जाएंगे किसी के भी होश !

Types of love: कितने प्रकार का होता है प्यार? जानें इसके बारे में सब कुछ

कोई भी रिश्ता तब तक ही खूबसूरती (Relationship Tips) से चलता है, जब तक उसमें एक-दूसरे का सम्मान और प्यार हो. जब कोई एक पार्टनर दूसरे पर कंट्रोल (Controlling Partner) करने लगता है तो रिश्ता भी लड़खड़ाने लगता है. एक टेक्नोसेवी बीवी ने अपने पति को रिश्ते में बांधकर रखने के लिए (Rulebook for Husband) उस पर पूरी तरह कंट्रोल (Wife sets weird rules for husband) जमा रखा है. दिलचस्प बात तो ये है कि वो अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को सोशल मीडिया (Wife sets strict rules for husband) पर भी फ्लॉन्ट कर रही है.

@bmcpher नाम के TikTok अकाउंट से बैली नाम की इस यूज़र ने बताया है कि उसने अपने पति पर शादी की सख्त शर्तें थोप रखी हैं. इन शर्तों में कुछ ऐसी शर्तें भी शामिल हैं, जो सामान्य तौर पर अगर किसी लड़की पर भी लगाई जाएं, तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. महिला ईसाई है और उसने बताया है कि पति को उसने शादी निभाने के लिए तमाम बंदिशों में बांध रखा है.

आप भी जानिए ‘शादी की शर्तें’

महिला ने शादी की शर्तों का खुलासा करते हुए कहा है कि बहुत से लोग हमारी शादी और पति के बनाए गए मेरे नियमों को लेकर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे. बैली का सबसे अहम नियम ये है कि उसका पति किसी भी महिला से दोस्ती नहीं करेगा. ये दोस्ती ऑफिस में भी नहीं होगी और वो लड़कियों के आस-पास भी नहीं मंडराएगा. उसके पति को किसी लड़की को टेक्स्ट मैसेज भी नहीं करना है, अगर वो ऐसा करता है तो बीवी को बताना होगा. इससे भी इतर जो सबसे अजीब नियम महिला ने बनाया है, उसके मुताबिक उसके पति की प्राथमिकता में वो सबसे ऊपर होगी. अगर उसे माता-पिता और पत्नी में से चुनना हो, तो हमेशा पत्नी को ही चुनेगा.

लोगों ने कहा- ये क्या है?

महिला के इस वीडियो को अब तक 6 लाख लोग देख चुके हैं. जिसने भी ये नियम सुने, वो सोच में पड़ गया. कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस पर डिबेट भी शुरू कर दी. एक यूज़र ने लिखा कि ये असुरक्षा की भावना बोल रही है. एक दूसरे यूज़र ने इसे पागलपन करार दिया. हालांकि इस महिला को सपोर्ट करने वाले लोग भी थे, जिन्होंने कहा वे इन नियमों से सहमत हैं. फिलहाल आप पर अगर पार्टनर की ओर से ऐसे नियम नहीं है, तो आप खुद को खुशकिस्मत समझिए.

Tags: Husband and wife, Relationship, Viral on Internet