लॉन में घास काट रही थी महिला, हवाई जहाज ने पीछे से आकर मार दी टक्कर, फिर...

आपने हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में देखा होगा कि जब इंसान की मौत आती है तो किस तरह काल कहीं से भी आकर उसे पकड़ लेता है. कुछ ऐसा ही हुआ कनाडा में एक महिला (Woman hit by plane) के साथ . वो लॉन की घास काटने में मशगूल थी, इसी बीच पीछे से आए एक प्लेन (Women died after hitting by plane) ने उसे टक्कर मार दी और उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई.महिला की उम्र 27 साल थी और वो दोपहर करीब 1 बजे मोंटरियाल में मौजूद सेंट स्पिरिट एयरफील्ड (Saint Spirit Airfield) के पास ट्रैक्टर चलाकर घास काटने का काम कर रही थी. इसी बीच महिला को पीछे से आए एक छोटे प्लेन ने टक्कर मार दी. जहां महिला के साथ ये हादसा हुआ, ये जगह एयरफील्ड मोंटरियाल से करीब 35 मील की दूरी पर थी.महिला इसी एयरफील्ड की मेंटेनेंस (Airfield Maintainance) करने वाली कंपनी में काम करती थी. उसे घटना के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया. जब पायलट को इस बारे में पता चला तो वो काफी सदमे में चला गया. हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई है. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि महिला ट्रैक्टर पर बैठकर घास काटने का काम कर रही थी.प्लेन चीन की ओर से निर्मित नेनचेंज सीजे-6 है और इस विमान के विंग का जो हिस्सा महिला से टकराया था, उस पर डैमेज को भी देखा जा सकता है. इस प्लेन का मालिक उड़ाने वाला पायलट ही था. ये एक प्राइवेट प्लेन था. इस जगह के आस-पास रहने वाले लोगों ने भी कहा कि किसी शख्स पर प्लेन गिर जाने की घटना उन्होंने पहली बार सुनी है और वे इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद ही इस पर कोई फाइनल नतीजा दिया जा सकता है.ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा के मुताबिक उस समय विजिबिलिटी में कोई समस्या नहीं थी और मौसम भी प्लेन उड़ाने के अनुकूल था. इससे पहले भी कनाडा में 170 एयर ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट दर्ज किए थे. इनमें से 114 एक्सीडेंट्स में प्राइवेट प्लेन के थे.