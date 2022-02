पति ने पत्नी को गिफ्ट में दी 43 लाख की गाड़ी, वजह जानकर चौंक गए लोग !

Woman Got Present for Having Baby: नए ज़माने में अलग-अलग तरह के मौकों को लोग सेलिब्रेट करते हैं और नए-नए गिफ्ट्स देकर अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस कराते हैं. ऐसे ही उभरते ट्रेंड्स में से एक है – पुश प्रेजेंट (Push Present), यानि एक ऐसा गिफ्ट, जो पति अपनी पत्नी को तब देता है, जब वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली होती है. हाल ही में एक महिला ने जब अपने पुश प्रेजेंट के बारे में बताया तो इंटरनेट पर लोग चौंक पड़े.

ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम्स (Prince Williams) के बारे में भी कहा गया था कि उन्हें अपने पहले बेटे के जन्म पर अपनी पत्नी केट (Kate) को एक हीरे की डिज़ाइनर रिंग गिफ्ट में दी थी. हालांकि ये गिफ्ट शानदार था, लेकिन उतना भी नहीं, जितना इस कायली नाम की इस महिला को मिला गिफ्ट है. कायली ने खुद @kayliemakenzie नाम के अपने टिकटॉक अकाउंट से लोगों के सामने अपना गिफ्ट फ्लॉन्ट किया है.

बच्चे को जन्म देने के बदले मिली शानदार कार

जल्द ही बच्चे को जन्म देने जा रहीं कायली ने टिकटॉक पर एक वीडियो के ज़रिये दावा किया है कि उन्हें पति की तरफ से बच्चे को जन्म देने के बदले शानदार तोहफा मिली है. इसके बाद उन्होंने करीब 44 लाख की ब्रैंड न्यू मर्सिडीज़ कार दिखाई है. अमेरिका के लॉस एंजेलस में रहने वाली कायली अपनी कार के अंदर का नज़ारा भी लोगों को दिखा रही हैं और उस पर रखा हुआ बड़ा सा लाल रंग का बो भी. 22 साल की कायली के इस वीडियो को अब तक 10 लाख लोगों ने देखा है और करीब 3 लाख लोगों ने इसे लाइक भी किया है.

फटी रह गईं लोगों की आंखें

वीडियो को देखने के बाद हज़ारों लोग बिना कमेंट दिए नहीं रह पाए. Mercedes AMG GLE53 Coupe को देखने के बाद चौंके लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने नई कार के लिए कायली को बधाई दी है तो वहीं कुछ लोगों ने मज़ेदार कमेंट भी किए हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा- मेरे पति तो सिर्फ मुझे सिरदर्द देते हैं. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा- ऐसे गिफ्ट सिर्फ अमीर लोग ही दे सकते हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं है. वहीं एक अन्य यूज़र ने ये तक लिखा कि वो इसके ज़रिये अपनी अमीरी दिखाने की कोशिश कर रही है.

Tags: TikTok, Viral news, Weird news