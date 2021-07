बहनों में हुई लड़ाई के बाद खो गई थी चॉपस्टिक, मिली ऐसी जगह, जहां किसी को नहीं थी उम्मीद

लड़ाइयां किन भाई-बहनों में नहीं होतीं, लेकिन भला ऐसी भी कौन सी लड़ाई होती है कि सामने वाले की जान पर बन आए. ताइवान में दो बहनों ने आपस में कुछ ऐसी ही लड़ाई कर ली (Taiwan woman chopsticks embedded in her skull) कि दूसरी बहन को अस्पताल पहुंच जाना पड़ा. ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, जब 29 साल की महिला को अपनी मामूली खरोचों के पीछे की सच्चाई (chopsticks embedded in woman's skull) पता चली तो उनकी सांसें अटक गईं.29 साल की महिला एमरजेंसी में अस्पताल पहुंची थी. उसकी आंख और नाक के पास दो छोटे-छोटे घाव थे. डॉक्टर्स ने इसे देखने के बाद उसका एक्स रे किया. एक्स रे में पता चला कि ये घाव कोई मज़ाक नहीं थे, बल्कि महिला की खोपड़ी के अंदर चॉपस्टिक के दो टुकड़े फंसे हुए थे. जिन्हें निकालने के लिए तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत थी. ये घाव करीब हफ्ते भर पुराना था. महिला को जब इससे थोड़ी दिक्कत हुई तो वो डॉक्टर के पास पहुंची थी.घर में हुई बहनों की लड़ाई के बाद चॉपस्टिक घर में वापस नहीं मिली थी. इसी बीच अपने घाव को देखते हुए महिला अस्पताल पहुंची, तो पता चला कि उसकी बहन ने जिस चॉपस्टिक से उस पर हमला किया था, वो उसकी नाक के अंदर की टूटकर अटक चुकी है. जिन दो घावों का महिला ज़िक्र कर रही थी, वहीं ये चॉपस्टिक्स अंदर गई थीं. सीटी स्कैन में पता चला कि अंदर जाकर स्टिक्स 3.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के टुकड़े में टूट गई थीं. ये महिला की खोपड़ी तक में घुस चुकी थीं.डॉक्टरों ने चॉपस्टिक के टुकड़ों को निकालने के लिए उन्हीं घावों का सहारा लिया, जहां से ये अंदर घुसी थीं. इनमें से एक जगह आंख का बिल्कुल कोना और दूसरा नाक का ब्रिज. The Journal of Emergency Medicine में इस रिपोर्ट को छापा गया है और कहा गया है कि कभी-कभी बेहद छोटे घाव भी अपने अंदर बड़ी मुसीबत छिपाए हुए रखते हैं. इससे पहले भी एक महिला की नाक एक प्लास्टिक डिस्क मिल चुकी है, जबकि एक सिक्का भी निकाला जा चुका है.