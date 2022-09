पर्स में 41 लाख रुपये लेकर घूम रही थी महिला, महीने भर तक पता भी नहीं चला !

Woman Has Ticket of 41 Lakh but Has No Idea: कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पास रखी किसी कीमती चीज़ से अनजान होते हैं. हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि सौभाग्य हमारे साथ चल रहा है और हम इसे कहीं और ढूंढते रहते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ एक अमेरिकन महिला के साथ, जो अपने पास रखी लाखों की रकम (Winning lottery of 41 lakh) का अंदाज़ा महीनों तक नहीं लगा पाई. ये कहानी बेहद दिलचस्प है.

हम जहां कुछ मिलने की उम्मीद करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं, वहां कई बार हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता लेकिन जिस जह हमें उम्मीद नहीं होती, वहां बहुत कुछ मिल जाता है. अमेरिका के मिसौरी की रहने वाली एक महिला अपने ही पर्स में 41 लाख रुपये लेकर घूम रही थी, लेकिन उसे महीनों तक इस बात की भनक भी नहीं लगी और वो अपने सौभाग्य से बेखबर घूमती रही.

पर्स में रखे थे 41 लाख, महिला को खबर नहीं

मिसौरी के सेंट लुइस की रहने वाली महिला ने 16 जुलाई के लिए मैनचेस्टर के स्टोर से टिकट खरीदा और उसे अपने बैग में डाल दिया. कुछ दिनों बाद वो उसे भूल भी गई और स्टोर पर नहीं गई. महीनों बाद जब वो किसी स्टोर पर पहुंची तो उसे अपने टिकट के बारे में याद आया. काफी ढूंढने के बाद जब टिकट उसके हाथ लगा, तो रिजल्ट जानकर उसके होश उड़ गए. जिस चिट को वो भूल भी चुकी थी, उसके ज़रिये उसे £46,000 यानि भारतीय मुद्रा में 41 लाख 23 हज़ार रुपये से भी ज्यादा की लॉटरी लग चुकी थी. वो अपनी इस जीत पर बेहद खुश हुई.

15 अरब की भी लग चुकी है लॉटरी

ऐसा नहीं है कि इस महिला के साथ ही ऐसा हुआ है. द नेशनल लॉटरी की ओर से एक और सौभाग्यशाली ग्राहक की जीत का ऐलान किया गया था, जिसकी कोई लाखों या करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की लॉटरी लगी थी. एक शख्स ने £171 मिलियन यानि भारतीय मुद्रा में 15 अरब से भी ज्यादा रुपयों का इनाम जीता. वैसे आपको बता दें कि अब तक की जीती हुई सबसे ज्यादा रकम नहीं है, सबसे बड़ी लॉटरी लगने वाले शख्स ने एक बार £195 मिलियन यानि भारतीय मुद्रा में 17 अरब 20 करोड़ 51 लाख रुपये से भी ज्यादा रकम जीती थी.

