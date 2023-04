बेटे के दोस्त पर फिदा हो गई मां, चोरी-छिपे चल रहा है रिश्ता, लड़के को कानोंकान खबर नहीं!

Woman Has Crush On Son’s Best Friend: रिश्ते कब और कहां पनप जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है. खासतौर पर मानवीय रिश्तों की बात करें तो आपको ऐसे-ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. मसलन किसी लड़की को अपने से दोगुनी या तिगुनी उम्र के शख्स से प्यार हो जाता है तो कई बार कोई महिला खुद से बेहद छोटे लड़के के प्यार में पड़ जाती है.

कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जिसे अपने बेटे की उम्र के एक लड़के पर क्रश हो गया और वो इस बात को लेकर परेशान है कि ये बात बेटे को न पता चल जाए. 39 साल की महिला 23 साल के लड़के के साथ कोई लंबा रिश्ता नहीं चाहती है लेकिन इस रोमांटिक रिश्ते को खत्म भी नहीं करना चाहती.

बेटे के दोस्त पर आया दिल

रेडिट पर महिला ने खुद ही बताया है कि उसे अपने ही बेटे के दोस्त से प्यार हो गया. उसने ये भी बताया कि वो अब इस बात को लेकर परेशान है कि इस बात को अपने बेटे को कैसे बताए क्योंकि उसे दुख होगा. यहां तक कि दूसरे लोगों को भी अगर इसके बारे में पता चला तो बेटे को लोग बुली करेंगे. लड़का देखने में अच्छा है और वो काफी इंटेलिजेंट है. जब वो 19 साल का था, तब से महिला में दिलचस्पी ले रखी है और अब उसकी उम्र 23 साल है. अब वो खुद भी उसे पसंद करती है.

सिर्फ मस्ती के लिए चलाना है रिश्ता

महिला ने अपनी पोस्ट में भी बताया है कि वो इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं रखना चाहती. लोग उससे कहते भी हैं कि उसे अपनी उम्र के किसी शख्स से रिश्ता रखना चाहिए, लेकिन उसे अपने रिलेशनशिप से कोई उम्मीद नहीं है. इस वक्त सिर्फ ये मौज-मस्ती का रिश्ता है. इस पोस्ट के बाद लोगों ने महिला को इस रिश्ते को खत्म करने की ही सलाह दी है, ताकि बेटे को बुरा महसूस न हो.

