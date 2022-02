9 महीने का बच्चा पेट में लिए घूम रही है मां, देखने वाले नहीं करते प्रेगनेंसी पर यकीन !

आपने ऐसा देखा होगा कि लोग कई बार उन महिलाओं को प्रेगनेंट समझ बैठते हैं, जो दरअसल प्रेगनेंट होती भी नहीं. वहीं एक महिला ऐसी भी है, जो बच्चे के जन्म के कुछ दिनों पहले तक बिकिनी में घूमती रही और लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो प्रेगनेंट (Mother has Flat Tummy in Pregnancy) है. दरअसल महिला का बेबी बंप (Woman has small baby bump) बहुत ही छोटा है.

TikTok पर अपनी कहानी बताते हुए महिला ने कहा कि उसे 9 महीने की प्रेगनेंसी में कई बार ये बात साफ करनी पड़ी कि वो प्रेगनेंट है क्योंकि उसका बेबी बंप इतना छोटा था कि कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था. लोगों को तब तक उनकी प्रेगनेंसी पर यकीन नहीं हुआ, जब तक उनके बच्चे हाथ में नहीं आ गए.

पूरी प्रेगनेंसी में पहनी बिकिनी

@the.harris.familyy नाम के टिकटॉक अकाउंट से 36 साल की महिला ने छोटे से वीडियो के ज़रिये दिखाया है कि वे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिकिनी पहनती रहीं और कोई भी ये जान नहीं पाया कि उन्होंने पेट में बच्चा कैरी किया हुआ है. महिला ने वीडियो में पूछा है कि क्या किसी और को भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई बेबी बंप नहीं दिखा? महिला जब 9 महीने 5 दिन की प्रेगनेंट थी, तब भी उसका पेट थोड़ा सा ही निकला हुआ था. लोगों को तब भी ये सिर्प गैस की वजह से थोड़ा फूला हुआ लगा, बच्चे के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहा था.

बच्चों का वज़न नहीं था कम

दो बच्चों की मां चुकी महिला का दावा है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसका बेबी बंप भले ही छोटा रहा हो, लेकिन बच्चों के वजन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था. उसका कहना है कि पहली प्रेगनेंसी में उसका बेबी बंप बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरी प्रेगनेंसी में ये थोड़ा दिख रहा था. अगर आप इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं तो महिला ने इसकी पुष्टि के लिए अपनी मां की भी प्रेगनेंसी की पिक्चर शेयर करते हुए बताया है कि उनकी मां का भी पेट प्रेगनेंसी में नहीं दिखता था. यही वजह है कि उसका भी बेबी बंप नहीं दिखाई देता.

