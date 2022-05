टाइगर्स से है महिला की पक्की वाली दोस्ती, वीडियो में दिखाई देते हैं हैरतंगेज़ कारनामे !

लोग अपने पालतू जानवरों (Pet Animals) को लेकर घूमना-फिरना पसंद करते हैं. वे छुट्टियों पर भी उन्हें साथ ले जाते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं. हालांकि ये पालतू जानवर अक्सर कुत्ते-बिल्लियां ही होते हैं. आज हम आपको एक ऐसी महिला (Woman Has Friendship With Tigers) के बारे में बताते हैं, जिसकी दोस्ती कुत्ते-बिल्लियों के अलावा टाइगर्स, गुरिल्ला और लकड़बग्घे जैसे खतरनाक जंगली जानवरों (Woman Plays With Tigers) से भी है. महिला उनके साथ वक्त बिताना खूब एंजॉय करती है.

महिला का नाम है – Moksha Bybee. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जंगली जानवरों के साथ अपनी ऐसी-ऐसी तस्वीरें और वीडियो डाल रखे हैं, जिन्हें देखकर आप सन्न रह जाएंगे. मोक्षा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती हैं और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करती हैं. उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उन्हें इन जानवरों के साथ जिस कंफर्ट के साथ उठते-बैठते (Woman Boating Swimming with Tigers) देखा जा रहा है, वो किसी को भी चकित कर देगा.

टाइगर के साथ तैराकी, बोटिंग और कडलिंग

मोक्षा के वीडियोज़ में आपको जो सबसे ज्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाले वीडियो लगेंगे, वो उनकी बाघों के साथ दोस्ती है. एक वीडियो में जहां वे टाइगर के साथ मज़े से नाव की सवारी करती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं एक अन्य वीडियो में उन्हें स्विमिंग पूल में उसके साथ नहाते हुए देखा सकता है.

मोक्षा बाघ के अलावा शेर को कडल करती हुई एक वीडियो में दिखाई दे रही हैं. जब एक वीडियो में उन्हें चीता को किस करते हुए देखा जा सकता है. वे किसी भी वीडियो में घबराई हुई नहीं हैं बल्कि बेहद प्यार से इन जानवरों के साथ पेश आ रही हैं.

आम इंसान के बस की नहीं है बात

अपने वीडियोज़ को वे इंस्टाग्राम (Instagram Reels) पर mokshabybee_tigers नाम के अकाउंट से पोस्ट करती रहती हैं. लोगों को उनके वीडियो खूब पसंद आते हैं और वे उनकी एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग को भी सराहते हैं. कई यूज़र्स उनके वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि वे भी ज़िंदगी में ऐसा करना चाहते हैं. Moksha Bybee का अपना YouTube चैनल भी है, जहां वे वाइल्डलाइफ वीडियो और जानवरों के संग बॉन्डिंग की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.

