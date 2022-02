6 साल से लड़की ने बालों में नहीं लगाया शैंपू, सिर्फ पानी से धोकर चलाती है काम !

Woman Has Not Used Shampoo in Six Years : अक्सर लोग अपने बालों और त्वचा को लेकर प्रोडक्ट्स चुन नहीं पाते और वे कनफ्यूज़ रहते हैं. अमेरिका (United States News) के कैलिफोर्निया (California) में रहने वाली एक लड़की ने सारी झंझट पर फुलस्टॉप लगा दिया और पिछले 6 सालों से अपने बालों में शैंपू ही नहीं किया है. उसका दावा है कि इससे उसके बालों को काफी राहत मिली है और वे पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी हो गए हैं.

कैलिफोर्निया के रिवरसाइड में रहने वालीं लॉरा एश्ले (Laura Ashley) वीगन हैं और वे जानवरों से जुड़े हुए कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हैं. वे ‘no poo’ नाम के आंदोलन का हिस्सा बनी हैं और इसी वजह से उन्होंने बालों में शैंपू का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है. अब उनके बाल कुदरती तौर लंबे और घुंघराले हैं, जिसे देखकर लोग उनकी तारीफ करते हैं. वे इन लंबे बालों का राज़ कॉमर्शियल शैंपू का इस्तेमाल छोड़ना बताती हैं.

बिना शैंपू कैसे साफ करती हैं बाल?

लॉरा कहती हैं कि उन्होंने सालों पहले उन लोगों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा, जो शैंपू का इस्तेमाल नहीं करते. उनसे प्रेरणा लेकर लॉरा ने बाज़ार के शैंपू किनारे कर दिए. Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक वे खुद ही अपने लिए तरह-तरह की चीज़ें मिलाकर बालों में लगाती थीं और उनके बाल पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए. ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था कि वाकई बाज़ार के प्रोडक्ट की ज़रूरत बालों को है ? जब उन्होंने शैंपू लगाना बंद किया तो उनके बाल जल्दी बढ़े और स्वस्थ हो गए. कुछ दिन उन्होंने बाल धोने के लिए वे सोडा और सिरका का इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी ज्यादा फायदेमंद नहीं थे. आखिरकार उन्होंने सिर्फ पानी से ही बाल धोकर इसमें थोड़ा तेल लगाना शुरू कर दिया.

खाने-पीने से बाल का रिश्ता

शैंपू को अलविदा कह चुकीं लॉरा बताती हैं बालों का तैलीय होना या इनका झड़ना शैंपू नहीं बल्कि खाने-पीने की वजह से होता है. शैंपू छोड़ने के दो-एक महीने तक उन्हें भी दिक्कत हुई, लेकिन अब उनके बाल बेहतर हो चुके हैं. वे प्योर वीगन हैं और ज्यादातर कच्ची प्लांट बेस डायट लेती हैं. ज्यादातर फल और सब्जियां ही उनके खाने में होती हैं. बहुत से लोग सोशल मीडिया पर उनके हेयर रूटीन से संतुष्ट नहीं नज़र आए लेकिन लॉरा इससे परेशान नहीं होती हैं. जो लोग समझते हैं कि बिना शैंपू के बाल साफ नहीं होता या इनमें से दुर्गंध आती है, उसे भी लॉरा गलत ठहराती हैं.

