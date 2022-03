महिला को है अजीबोगरीब बीमारी, अपनी ही त्वचा को नोच-नोचकर बना लेती है घाव !

Weird Things Around the World : दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं, जिन्हें ऐसी-ऐसी बीमारियां (Weird Disease) हैं, जिनके बारे में आमतौर पर सोचना भी मुश्किल होता है. 35 साल की लॉरेन मैककीनी (Lauren McKeaney) ऐसी ही एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हैं. इस बीमारी ने उन्हें खुद को ही नुकसान पहुंचाने को मजबूर कर दिया और वे अपने शरीर की त्वचा को अपने ही नाखूनों (Woman Picking at her own skin) से नोचती रहती हैं.

अमेरिका के शिकागो में रहने वालीं लॉरेन मैककीनी (Lauren McKeaney) खुद ये समझ नहीं पा रही थीं कि वे आखिर अपने ही शरीर को नुकसान क्यों पहुंचा रही हैं? बचपन से ही ये उनकी आदत में शुमार था और बड़े होने पर ही उन्हें अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला. ये एक किस्म का ऑब्सेसिव कम्पल्शन डिसऑर्डर यानि OCD है, जिसने उन्हें इतना दर्द दिया है.

खुद को दर्द देने की अनोखी बीमारी

लॉरेन को डर्मैटिलोमैनिया ( dermatillomania) नाम की OCD है. ये मनोदशा है, जिसमें इंसान अपनी ही त्वचा को चिकोटी काटता है, नोचता है और कभी-कभी चबाने भी लगता है. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों के शरीर पर अक्सर घाव होता है. एक बार तो लॉरेन की इस बीमारी की वजह से उनके घाव में इंफेक्शन हो गया और उनकी जांघ पर MRSA नाम के बग ने हमला कर दिया. नौबत उनका पैर काटने तक आ पहुंची थी. इसी दौरान उन्हें अपनी बीमारी के बारे में भी पता चला. उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे 5 साल की उम्र से ही वे ऐसा क्यों कर रही थीं?

लॉरेन को डर्मैटिलोमैनिया ( dermatillomania) नाम की OCD है. ये मनोदशा है, जिसमें इंसान अपनी त्वचा को नोचता है. (Credit- Instagram/@ laurenmckeaney)

इस मर्ज की कोई दवा भी नहीं

लॉरेन बताती हैं कि उन्हें बचपन से अब तक इस बीमारी की वजह से ही काफी कुछ खोना पड़ा है. उन्हें लोग काफी चिढ़ाते भी थे, क्योंकि उनके शरीर पर जगह-जगह दाग थे. आखिरकार उन्हें जब बीमारी के बारे में पता चला तो वे अपनी उंगलियों को तरह-तरह की चीज़ों में व्यस्त रखती हैं, ताकि वे अपनी त्वचा को नोचना बंद करें. कई बार उन्हें पता भी नहीं चलता और उनकी उंगलियां फिर से त्वचा को नोचने लग जाती हैं और ये इस बीमारी की सबसे बड़ी दिक्कत है. फिलहाल वे खुद पर तो नियंत्रण सीख ही रही हैं, अपनी ही तरह डर्मैटिलोमैनिया से पीड़ित लोगों को भी जागरूक कर रही हैं.

