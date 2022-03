दोस्त, रिश्तेदार ...किसी की भी शादी हो, हर फोटो में एक ही ड्रेस पहने दिखती है महिला !

शादी-पार्टी या फिर कोई भी छोटा-मोटा फंक्शन हो, अक्सर महिलाओं की च्वाइस होती है कि वे हर जगह नए-नए कपड़े पहनकर जाएं. कोई भी किन्हीं 2 शादियों में एक ड्रेस (Woman Worn Same Dress in Every Wedding) पहनकर तस्वीरों में नहीं दिखना चाहता, लेकिन एक महिला है, जो सभी की शादी में एक ही ड्रेस पहनकर पहुंच जाती है.

सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर इस महिला ने खुद ही बताया है कि वो हर पार्टी के लिए कपड़े पर पैसे खर्च करने के बजाय उसने अपने लगभग हर दोस्त की शादी में एक ही आउटफिट पहना. वो पिछले कई सालों से ऐसा ही कर रही है, ताकि उसे महंगे कपड़ों पर पैसे (Woman Doesn’t Buy New Dress) खर्च नहीं करने पड़ें.

सबकी शादी की फोटो में एक ही ड्रेस

Reddit पर अपनी ये अजाबोगरीब आदत बताने वाली महिला अमेरिका से है, लेकिन वो कनाडा में रहती है. उसने बताया कि वो पिछले कुछ साल से अपने दोस्तों की शादी में एक ही ड्रेस पहन लेती है. हाल ही में उसकी एक दोस्त की शादी के दौरान उसने महिला को वो पुरानी ड्रेस पहनने से रोक दिया. महिला ने अपनी पोस्ट में बताया है कि वो अमेरिका में रही है, ऐसे में उसके सारे कपड़े सर्दियों के हिसाब से खरीदे हुए हैं. उसके पास ड्रेस, स्कर्ट और गर्मियों कपड़े नहीं है. महिला के ज्यादातर दोस्त कैलिफोर्निया में हैं और जब वे वहां जाती हैं तो एक नीली, एक काली ड्रेस और कुछ शॉर्ट्स पहनती हैं. यही ड्रेस वे अपने दोस्तों की शादी में भी पहन लेती हैं.

दोस्त ने कहा- शादी है, पर नई ड्रेस पहनना

आगे महिला बताती है कि उसके दोस्तों को उसका ड्रेस रिपीट करना अच्छा नहीं लगता. एक दोस्त ने उसे शादी में इनवाइट करते हुए कहा- वो नीली ड्रेस पहनने के बारे में सोचना भी मत. वहीं महिला का कहना है कि वो ऐसे कपड़ों पर पैसे नहीं खर्च करना चाहती, जो मुश्किल से 1-2 बार पहने जाते हैं. महिला के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लोगों ने कहा कि वो जो भी पहनना चाहे, वो पहन सकती है. कुछ लोगों ने तो उसके दोस्तों पर भड़कते हुए कहा कि एक ही ड्रेस रिपीट करना कोई बड़ी बात नहीं है.

