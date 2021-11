महिला को है कीटाणुओं से ऐसा खौफ, शॉपिंग के लिए किराये पर ले लेती है पूरा सुपरमार्केट

सोचिए किसी को बैक्टीरिया और कीटाणुओं के लगने का इतना डर (Bizarre Phobias of People) हो कि वो घर से बाहर निकलने में भी कतराने लगे. अमेरिका (United States News) की रहने वाली एम्मा को कुछ ऐसा ही खौफ कीटाणु (Woman having Germaphobia) लगने का है. वे जब भी खाने-पीने की शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो कीटाणुओं से बचने के लिए वो पूरा सुपरमार्केट ही किराये (Woman Rents Supermarket for shopping) पर ले लेती हैं, ताकि उन्हें कीटाणु और बैक्टीरिया वाले लोगों के संपर्क में न आना पड़े.

एम्मा (Emma) अपने पति लुकस (Lucas) के साथ हर हफ्ते एक-डेढ़ घंटे के लिए सुपरमार्केट को किराये पर ले लेती हैं. वे उसी बीच में जाकर तसल्ली से खाने-पीने की शॉपिंग करके लाती हैं, जो हफ्ते या 10 दिन के लिए पर्याप्त होती है. दिलचस्प बात तो ये है कि महिला के इस डर की वजह से उनके परिवार की सामाजिक ज़िंदगी भी काफी सिमट चुकी है.

सामाजिक ज़िंदगी से कट चुकी है महिला

अपने TikTok अकाउंट @ itsacretelife से ये कहानी शेयर की है. उसने बताया है कि कीटाणु से मुक्त ज़िंदगी जीने के लिए अपने पति और बेटी क्रेटी को लेकर सुपरमार्केट में तब ही शॉपिंग करने जाती हैं, जब उन्होंने सुपरमार्केट किराये पर लिया होता है. एम्मा के इस डर की वजह से न तो ये परिवार छुट्टियों पर भी नहीं जाता और रेस्टोरेंट में बाहर खाने भी नहीं जाता. ये लोग किसी के घर जाने से भी बचते हैं. उनकी ज़िंदगी एम्मा के जर्मोफोबिया की वजह से सामान्य लोगों की तरह नहीं चलती.

एम्मा बताती हैं खुद को सामान्य

हमें उनकी ज़िंदगी भले ही अलग लगती हो, लेकिन खुद एम्मा का कहना है कि वो बिल्कुल सामान्य हैं. वो हफ्ते में एक दिन घंटे भर में खाने की शॉपिंग करके लाते हैं. हम उन्हें सारी चीज़ें सैनेटाइज़ करने के लिए पैसे देते हैं और कहते हैं उस वक्त वे बाकी लोगों के लिए स्टोर बंद रखें. एम्मा के सुपरमार्केट रेंट करने को लेकर लोगों ने कहा कि वे कितने ज्यादा पैसे खर्च करती हैं. इस पर उनका कहना है कि वे शायद ऐसा तब नहीं कर पातीं, अगर वे अमीर नहीं होतीं. उनका कहना है कि वे जर्मोफोबिक नहीं है, बस उन्हें कीटाणुओं से नफरत है.

