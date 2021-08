चिम्पैंजी के इश्क में पागल हुई महिला, चिड़ियाघर वालों को पता चला तो कर दिया बैन!

प्यार सिर्फ इंसानों में नहीं हो सकता, ये इंसान और जानवर के बीच (Love With Chimpanzee) भी हो सकता है. एक बेल्जियन महिला को जिस तरह चिम्पैंजी से प्यार (Woman in Love with Chimpanzee) हो गया, उसे देखकर तो कम से कम ये कहा ही जा सकता है. महिला के चिम्पैंजी से प्यार का अजीबोगरीब मामला (Weird Love Story) एंटवर्प चिड़ियाघर (Antwerp Zoo) से सामने आया है. दिलचस्प बात तो ये है कि महिला और चिम्पैंजी के बीच का प्यार चिड़िघाघर के प्रशासन को बिल्कुल मंजूर नहीं है.

जिस महिला को चिम्पैंजी से प्यार (Woman in Love with Chimpanzee) हुआ है, उसका नाम एडी टिमरमैंस (Adie Timmermans) का है. ऑनलाइन वेबसाइट द मिरर के मुताबिक एडी (Chita) 4 साल से इस चिड़ियाघर में आती रही हैं. इसी दौरान एडी की मुलाकात 38 साल के चिम्पैंजी चीता से हुई. महिला का कहना है कि उसे चिम्पैंजी से मोहब्बत है और वो उससे हर हफ्ते मिलने आती है.

महिला और चिम्पैंजी की मोहब्बत

जानकारी क मुताबिक महिला और चिम्पैंजी एक दूसरे से इशारों-इशारों में बात करते हैं. वे एक दूसरे को फ्लाइंग किस देते हैं और एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं. इसके चलते चिम्पैंजी चीता (Chita) से उसके समुदाय के बंदर दूरी बनाने लगे हैं. जब इस बात का पता चिड़ियाघर के मैनेजमेंट को पता चला, तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने एडी का चिड़ियाघर में आना तक बैन कर दिया. चिड़ियाघर के बाकी जानवरों के साथ चीता का रहन-सहन कम होने की वजह से चिड़ियाघर प्रशासन चिंतित था. उनका कहना था कि दिन के 15 घंटे चीता को अपने ही समुदाय के साथ रहना होता था, ऐसे में उसके लिए महिला के साथ ज्यादा वक्त बिताना अच्छा नहीं.

मोहब्बत से दूरी बर्दाश्त नहीं

मैनेजमेंट का कहना है कि चिम्पैंजी के साथ महिला का ऐसा बर्ताव उसके सामाजिक स्तर के लिए अच्छा नहीं है. अब महिला का दावा है कि अगर उन्हें एक-दूसरे को देखने की इजाज़त नहीं मिली तो उसके साथ-साथ चिम्पैंजी भी परेशान होगा. एडी का कहना है – मैं उस जानवर से प्यार करती हूं और वो भी मुझसे प्यार करता है. महिला ने कहा कि अपनी एंट्री बैन होने पर महिला ने इसे अन्याय बताया है. महिला और चिम्पैंजी के इस प्यार को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं. कोई महिला को जानवरों का प्रेमी बता रहा है तो कोई उसके इस व्यवहार को पागलपन कह रहा है.