जूते की दुकान में खड़ी थी लड़की, बदलना चाहती थी बैकग्राउंड , लोगों ने परीलोक से चांद तक पहुंचा दिया!

Selfie Background Post: इंटरनेट ऐसी प्रतिभाओं का खज़ाना है, जो हमें समय-समय पर दिखाई देती हैं. जैसे ही कोई नई चीज़ दिखाई देती है, लोग उस पर अपना हाथ आज़माने से पीछे नहीं हटते हैं. इन दिनों ट्विटर पर ये नया ट्रेंड है कि इंटरनेट यूजर्स को उनकी तस्वीरों को एडिट करने की रिक्वेस्ट की जाती है. थोड़े दिन पहले एक लड़की की ऐसी ही एडिटेड तस्वीरें वायरल हुई थीं. एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है.

हाल ही में जेनी नाम की एक महिला ने ट्विटर पर लोगों से उसकी सेल्फी के बैकग्राउंड के तौर पर मौजूद जूते की दुकान को बदलने के लिए कहा, तो लोगों ने एक से बढ़कर एक क्रिएटिव बैकग्राउंड सोशल मीडिया पर शेयर किए. उनकी ओर से ऐसी-ऐसी एडिटेड तस्वीरें सामने आईं कि आपको भी देखने के बाद हंसी आ जाएगी.

महिला चाहती थी बदला हुआ बैकग्राउंड

जेनी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की थी और ट्विटर पर लोगों से रिक्वेस्ट की थी, ‘क्या कोई बैकग्राउंड बदल सकता है. इसके बाद उसे एक से बढ़कर एक रिप्लाई मिलने शुरू हो गए.

Can someone change the background pic.twitter.com/DAV3CMx5nR

— Jenny (@Jens_180) May 3, 2023