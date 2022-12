बेडरूम की अलमारी में महिला 'पैक' करके रखती है अपना दिल! जब चाहे तब करती है दीदार

Woman Keeps Her Heart in Wardrobe: दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं और उनकी अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती हैं, जिन्हें उनसे जूझना होता है. कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हैं, जो डॉक्टरों को भी हैरान कर देती है. ऐसी ही अजीबोगरीब कंडीशन एक लड़की के साथ जन्म से ही थी, जिसने उसे अपने दिल को बाहर निकालकर रखने के लिए मजबूर कर दिया. आज हम आपको न्यूज़ीलैंड की रहने वाली इसी लड़की के बारे में बताएंगे, जो अपने दिल को बेडरूम में पैक करके रखती है.

जेसिका मैनिंग (Jessica Manning) नाम की 28 साल की लड़की ऐसी मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुई है, जिसके चलते वो अपना ही दिल प्लास्टिक के बैग में पैक करके अलमारी में रखती है. लड़की की खुद की ज़िंदगी मशीनों पर चल रही है, फिर भी वो लोगों को हार्ट डिज़ीज़ से सर्वाइव (Rare Heart Disease) करने का हौसला दे रही है. जन्म से ही संघर्ष कर रही लड़की का हौसला देखते ही बनता है.

हो चुके हैं 200 छोटे-बड़े ऑपरेशन

जेसिका को जन्म से ही दिल से जुड़ी बीमारी है. उसका दिल लगभग आधा विकसित था, जिसमें छेद और लीक करने वाले वॉल्व्ज़ थे. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल की उम्र तक उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ कुछ साल ही ज़िंदा रह पाएगी. हालांकि अब वो 28 साल की हो चुकी है और उसकी 200 से ज्यादा छोटी-बड़ी सर्जरीज़ हो चुकी हैं. 5 ओपन हार्ट सर्जरी, 2 पेसमेकर सर्जरी और 1 एमरजेंसी लंग सर्जरी के साथ 25 साल की उम्र तक उसका हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका था. जेसिका बताती हैं कि उन्होंने अपने दिल को प्लास्टिक के थैले में पैक करके रखा हुआ है.

अलमारी में रखा हुआ है लड़की का दिल

जेसिका पूरे 53 दिनों तक ICU में रहीं. उस छाती और पेट पर सर्जरी से बहुत से निशान हैं, जिस पर वो गर्व करती हैं. सर्जरी के बाद उनका दिल और लिवर यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गया. 10 महीने बाद जब ये अंग वापस मिले तो वो इसे घर पर रखने लगी. ये आटे के गोले की तरह है, जिसे वो प्लास्टिक बैग में रखकर अपनी अलमारी में रखती हैं. उसका कहना है कि जब वो अपना घर बनाएगी तो अपने दिल को वहीं ज़मीन में दफना देगी.

