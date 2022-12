4 महीने तक नहीं नहाई लड़की और रोज़ाना लगाती थी दौड़, फ्लैटमेट ने घर से निकाला बाहर!

Woman Kicked Out Her Flatmate for not Bathing: महिला ने अपनी रूममेट को 4 महीने में कभी भी नहाते हुए नहीं देखा था, जबकि वो रोज़ाना जॉगिंग के लिए जाती है. जब हद हो गई तो उसने बड़ा फैसला लेते हुए उसे घर से निकाल दिया.

Woman Did Not Shower in 4 Months: इंसान और जानवरों में फर्क ये होता है कि इंसान अपनी साफ-सफाई का ख्याल रखते हैं और अच्छे दिखना चाहते हैं, जबकि जानवरों में इतना सेंस नहीं होता है. अगर इंसान भी जानवरों की तरह ही व्यवहार करें तो समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा. कुछ ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जिसकी रूममेट के बारे में उसे घिनौनी सच्चाई पता चली तो उसे वो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई.

महिला ने अपनी रूममेट को 4 महीने में कभी भी नहाते (Woman Kicked Out Her Flatmate for not Bathing) हुए नहीं देखा था, जबकि वो रोज़ाना जॉगिंग के लिए जाती है. जब हद हो गई तो उसने बड़ा फैसला लेते हुए उसे घर से निकाल दिया. रेडिट पर उसने ये घटना खुद ही लोगों के साथ शेयर किया है और लोगों से पूछा कि उसने सही किया या फिर गलत.

4 महीने में एक दिन भी नहीं नहाई

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने रेडिट पर एक पोस्ट डाला और बताया कि उसकी एक फ्लैटमेट ने साफ-सफाई का ज़ीरो लेवल मेनटेन कर रखा था. वे 4 महीने से साथ रहते थे और वो कभी भी नहाती नहीं थी. वो रोज़ाना 2 घंटे की जॉगिंग के लिए जाती थी और वापस आकर कभी नहीं नहाती थी. आखिरकार हालत ये हुई कि दुर्गंध की वजह से उसके पास खड़े भी होना मुश्किल हो गया था. उससे बात करने के बाद भी वो नहाने की बात टाल देती थी. आखिरकार उसने इस बात को अपने मकानमालिक तक पहुंचाया, जिसने फ्लैटमेट को महीने भर में घर छोड़ने का नोटिस दे दिया.

लोगों ने कहा -बिल्कुल ठीक किया

महिला ने लोगों से इस बारे में राय मांगी क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि क्रिसमस से तुरंत पहले उे इस तरह से घर से निकलवाना ठीक नहीं था. वहीं रेडिट पर लोगों ने महिला के निर्णय को सही बताते हुए कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे घर से निकालने का निर्णय बिल्कुल ठीक है. वहीं कुछ लोगों ने अपने ऐसे ही एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहा कि वो भी ऐसे लोगों से मिल चुके हैं, जो नहाते नहीं या फिर अपनी बेडशीट सालों तक नहीं बदलते.

