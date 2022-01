Viral : Noodles से महिला ने बुन डाला स्कार्फ, 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा Video

मैगी और नूडल्स खाना किसे पसंद नहीं होता? हर कोई नूडल्स को अपने स्टाइल में खाता है. कोई फोर्क से खाता है तो कोई चम्मच से, वहीं कुछ लोग नूडल्स को चॉपस्टिक से भी खाना पसंद करते हैं. आपको कभी लंबे-लंबे नूडल्स (Knitting Sweater with Noodles) को देखकर इससे बुनाई का ख्याल आया है? अगर नहीं आया तो इस वक्त वायरल (Viral On Social Media) हो रहा एक वीडियो आपके ज़रूर देखना चाहिए.

कड़ाके की ठंड में रज़ाई के अंदर बैठकर आपने महिलाओं को स्वेटर बुनते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन इस वक्त बुनाई का जो वीडियो सामने आ रहा है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे. कुछ सेकेंड के इस वीडियो (Viral Video of noodles knitting) में ऊन की जगह एक महिला बुनाई करती हुई नज़र आ रही है.

वायरल क्लिप को मिले लाखों व्यूज़

महज 8 सेकेंड की इस क्लिप में एक महिला कटोरे में पके हुए नूडल्स रखे हुए है और उनसे बुनाई कर रही है. आप देखेंगे कि महिला चॉपस्टिक्स को बतौर सलाई इस्तेमाल कर रही है और इस पर कुछ फंदों का स्कार्फ बुन रही है. महिला को नूडल्स का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए करते देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हो रहे हैं.

यूज़र्स ने किए अजीबोगरीब कमेंट

Twitter पर इस वीडियो को @mixiaoz नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे अब तक 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. यूज़र्स ने इस वीडियो पर अपने-अपने कमेंट्स भी दिए हैं. एक यूज़र ने लिखा है कि इस महिला की कला को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए.

This is real now pic.twitter.com/69Yyz6xw51

Finally I get to see that it was possible pic.twitter.com/Gql1bkHRbW

— Chio (@cyborgkale) January 17, 2022