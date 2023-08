एयरपोर्ट के बाथरूम में भूली बैग, CISF कर्मी की तत्परता से वापिस मिला! महिला ने अनोखे अंदाज में किया धन्यवाद

भारत का सुरक्षा विभाग कितना मेहनती है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता. कल 15 अगस्त है पर हमें उन सब के प्रति ऋणी साल के हर दिन रहना चाहिए क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां तत्पर रहती हैं और हमेशा हमारी सुविधा के लिए काम करती रहती हैं. हाल ही में इस बात का सबूत देखने को मिला एक महिला के जरिए जिसका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल (CISF help woman at airport) हो रहा है. उसने बताया कि कैसे उसका सामान एयरपोर्ट पर छूट गया और एक सुरक्षाकर्मी की वजह से उसे वापिस मिल पाया.

ट्विटर यूजर मेघना गिरीश (Woman leave handbag at airport viral post) ने हाल ही में एक फोटो पोस्ट की है जिसमें सीआईएसएफ कर्मी शान से खड़ा नजर आ रहा है. असल में ये मेघना के धन्यवाद कहने का अनोखा अंदाज है जो लोगों को पसंद आ रहा है. इस फोटो के साथ उन्होंने एक पोस्ट लिखकर घटना से जुड़ी पूरी जानकारी भी दी है, जिसके जरिए पता चलता है कि आखिर कैसे एक सीआईएसएफ कर्मी ने उनकी मदद की.

#TuesdayThoughts

It was past midnight when I tiredly walked out of the airport terminal…. forgetting my handbag with house keys, wallet and all else in the wash room inside!

The #CISF officer first reassured me with ‘mil jayega, ek pin bhi yahan gum nahin hoga’, and while I… pic.twitter.com/v3eN9QAiXO

— Meghna Girish 🇮🇳 (@megirish2001) August 8, 2023