'41 साल से सिर्फ नींबू-पानी पर ज़िंदा है महिला', 22 साल की उम्र से ही छोड़ दिया था खाना!

Woman Living on Water Alone for 41 Years: दुनिया में अलग-अलग किस्म के लोग हैं और वे अपनी विचारधारा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं. वियतनाम की एक महिला भी ऐसी ही एक अजीबोगरीब लाइफस्टाइल जी रही है. महिला का दावा है कि वो पिछले 41 साल से बिल्कुल भी ठोस आहार नहीं ले रही है बल्कि वो सिर्फ पानी में कुछ बेसिक चीज़ें डालकर पी (Woman Living on Water Diet) रही है.

महिला का दावा है कि उसने 22 साल की उम्र से ही सॉलिड फूड (Woman Gives Up Solid Food For 41 Years) खाना बंद कर दिया है और सिर्फ नींबू-पानी पर ज़िंदा है. हैरानी की बात ये है कि इससे उनकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं दिखाई देता. Oddity Central वेबसाइट के मुताबिक गर्मियों में सामान्य तौर पर पी जाने वाली शिकंजी ही उनका मूल आहार है और वे इसी के सहारे अपने शरीर को सारे पोषक तत्व दे रही हैं. सुनने में ये चौंकाने वाला हो सकता है लेकिन ये सच है.

भोजन छोड़कर भी स्वस्थ है महिला

मिस नगोन (Ms. Ngon) नाम की महिला की उम्र 63 साल है, लेकिन वे अपनी उम्र के हिसाब से काफी फिट और स्वस्थ दिखाई देती हैं. उनके अंदर न तो एनर्जी की कमी है और न ही उत्साह की. वे तरह-तरह के योगासन करती हैं, जो उन्हें उम्र से काफी ज्यादा यंग बनाए रखते हैं. खाने के तौर पर वे पिछले 41 साल से सिर्फ पानी में कुछ ग्राम नमक, चीनी और नींबू का रस डालकर पीने का दावा करती हैं. 21 साल की उम्र तक वो चावल और बाकी सॉलिड फूड खाती थीं लेकिन उन्हें पेट में दिक्कत और आंखें धुंधली होने की दिक्कत होने लगी. जांच में पता चला कि वे खून की बीमारी से ग्रसित हैं. काफी दवाओं के बाद उन्होंने ये सब छोड़ दिया और शिकंजी पीने की शुरुआत कर दी.

दूर हो गईं शरीर की सारी दिक्कतें

महिला का दावा है कि उन्होंने खाना छोड़कर सिर्फ नींबू पानी पिया और उन्हें काफी पॉजिटिव रिजल्ट दिखे. न सिर्फ उनकी आंखें ठीक हुईं बल्कि उनकी बीमारी भी बेहतर होने लगी. ऐसा उन्होंने एक डॉक्टर की सलाह पर शुरू किया था, जिसका नाम वे नहीं बता सकतीं. ये तरीका पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, इसलिए वो अपना नाम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते. उनके घर में लोगों को लगता है कि वे इस लाइफस्टाइल से ज्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, लेकिन उनकी सेहत पर चमत्कारी असर हुआ. अब वे लोगों को योग और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताती हैं.

