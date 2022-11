महिला ने ऑनलाइन मंगवाई थी ब्रांडेड जींस, घर पर डिलीवर हुआ झोले में रखा हुआ प्याज़!

Woman Ordered Jeans Got Bag of Onions: आजकल लोगों के लिए घर का सामान खरीदना भी आसान हो गया है क्योंकि हमारे हाथ में छोटे से गैजेट यानि मोबाइल के ज़रिये सारा काम हो जाता है. कहां छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार भागना पड़ता है और कहां अब एक क्लिक पर चीज़ें सामने हाज़िर हो जाती हैं. हालांकि इससे जुड़े हुए अपने रिस्क भी हैं, जो कई बार भारी पड़ जाते हैं. एक ऐसी ही घटना में एक महिला को जींस की जगह प्याज़ मिल गए.

ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिये महिला ने अपने लिए एक महंगी ब्रांडेड जींस ऑर्डर की थी, लेकिन उसे जब ऑर्डर रिसीव (Woman Gets Bag of Onions Instead of Branded Jeans) हुआ तो अंदर से जींस के बजाय प्याज़ से भरा हुआ बैग मिला. डिस्काउंटेड प्राइस पर ब्रांडेज जींस का उसका सपना यूं टूटेगा, ये महिला ने सोचा भी नहीं था.

जींस की जगह घर पर आए प्याज़

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने हाल ही में Depop नाम की साइट पर से अपने लिए डिस्काउंटेड प्राइज़ पर लवाइस की जींस ऑर्डर की थी. वो अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब ये घर पहुंचा तो उसे जींस के बजाय झोला भर प्याज़ रिसीव हो गया. हद तो तब हो गई जब महिला से सेलर ने कहा कि उसने सही ऑर्डर ही भेजा था. महिला ने सेलर के साथ अपनी बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चैट

महिला ने अपने साथ हुई इस घटना का जिक्र इंस्टाग्राम पर किया था और स्क्रीनशॉट भी दिखाया था. देखते ही देखते उसका ये पोस्ट वायरल हो गया और उसे 23 हज़ार से भी ज्यादा लाइक्स मिल गए. लोगों ने इस पर तरह-तरह के कमेंट भी किए. एक यूज़र ने लिखा – किसी गार्डेनिंग के शौकीन को अच्छी जींस मिल गई होगी. एक अन्य यूज़र का कहना था – जिसे प्याज़ पसंद न हों, उसके लिए ये बहुत बुरा है. ऐसी घटनाएं अब तक आपने अगर अपने ही देश में सुनी हैं, तो जान लीजिए ये कहीं भी हो सकता है.

