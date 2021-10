घर में सांप फुफकारने की आवाज़ सुनकर सहमी महिला, जब सच आया सामने तो हुई शर्मिंदा !

सांप के आस-पास होने की कल्पना (Hissing snake in the house) से किसी के भी हाथ-पांव फूल सकते हैं. ऐसे में अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर ही सांप (Snake hiding in the House) फुफकार रहा है, तो भला क्या हाल होगा? सिंगापुर (Singapore) में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ, जब उसे घर से लगातार सांप की आवाज़ (Snake in the House) आ रही थी. महिला ने हड़बड़ी में रेस्क्यू टीम को घर बुला लिया.

महिला लगातार आ रही आवाज़ से इतनी डर गई कि उसने जांच-पड़ताल करने के बजाय रेस्क्यू टीम को फोन लगा दिया. जब टीम महिला के फोन पर भागी-भागी उसके घर पहुंची, तो यहां माजरा कुछ और ही निकला. रेस्क्यू टीम को सांप तो नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी यहां मिला उसे देखकर महिला शर्मिंदा हो गई.

असलियत देख शर्मिंदा हो गई महिला

महिला की कॉल सुनकर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर जब सांप की तलाश में जुट गई, तो उन्हें काफी देर तक कुछ भी नहीं मिला. आखिरकार उन्होंने कोबरा तो नहीं, लेकिन उस चीज़ को ढूंढ निकाला, जिससे ये आवाज़ आ रही थी. ये अजीबोगरीब आवाज़ महिला के इलेक्ट्रिक टूथब्रश की थी, जिसे सुबह इस्तेमाल के बाद उसने रखा था और उसमें पानी चला गया था. यही वजह थी कि ब्रश से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी. महिला को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आवाज़ किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी आ सकती है.

रेस्क्यू टीम से महिला ने मांगी माफी

महिला के घर से जब रेस्क्यू टीम (Rescue Team) ने इलेक्ट्रिक टूथब्रश (Electric Toothbrush) निकाला और उसे ऑन ऑफ करके देखा, तो ये साफ हो गया कि आवाज़ ब्रश से ही आ रही थी. महिला के घर में कहीं कोई भी सांप नहीं था. महिला ने इस पूरे वाक्ये के बाद रेस्क्यू टीम से इस बात को लेकर माफी भी मांगी. हालांकि मामला 2-3 महीने पुराना है लेकिन एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं.