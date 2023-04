15 साल पिता की लाश के साथ जीती रही बेटी, आखिरकार मौत ने किया जुदा! घर से आती रही गंध ...

Woman lived with her fathers corpse for 15 years: कई बार कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं, जिनके होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. मौत, जीवन की ऐसी सच्चाई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है. हालांकि कुछ लोग अपनों के जाने के गम को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सदमे में ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं, जो उनके मानसिक असंतुलन की गवाही दे देती हैं.

एक बुजुर्ग शख्स को अपनी पत्नी की लाश के साथ सालों बिताने की कहानी आपने सुनी होगी, कुछ ऐसी ही एक कहानी पुर्तगाल से भी सामने आई है. मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला अपने पिता की लाश के साथ 2-4 नहीं बल्कि 15 सालों तक एक ही घर में रहती रही. आखिरकार उनका ये साथ तब छूटा, जब खुद महिला की भी मौत हो गई.

पिता की लाश के साथ 15 साल रही

पड़ोसियों के मुताबिक एक शख्स अपनी बेटी के साथ साल 2001 में पुर्तगाल की इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था. उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और घर में बाप-बेटी ही रहते थे. पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने शख्स को 15 साल पहले देखा था, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा. उसके डॉक्यूमेंट भी 2005 में ही एक्सपायर हो चुके थे. हालांकि घर में उसकी बेटी रहती थी, जिसने बामुश्किल इतने सालों में किसी से बातचीत की थी. वो अपने में ही रहती थी और किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी.

घर से कभी नहीं आई कोई गंध

हाल में पड़ोसियों को घर से बुरी गंध आती हुई महसूस हुई तो उन्होंने पुलिस से इस बात की शिकायत की. जब पुलिस ने बिल्डिंग का दरवाज़ा तोड़ा तो 55 से 65 साल के बीच उम्र वाली एक महिला के साथ एक 80 साल के बुजुर्ग की लाश भी मिली. महिला की मौत जहां कुछ दिनों पहले हुई थी, वहीं बुजुर्ग की लाश कंकाल बन चुकी थी. हालांकि शरीर पर कपड़े भी थे लेकिन वो सालों पहले मरे हुए शख्स का सूख चुका शव था. दोनों की ही मौत नेचुरल तरीके से ही हुई थी. हैरानी की बात ये है कि पड़ोसियों को घर से कभी कोई गंध आती नहीं महसूस हुई थी.

