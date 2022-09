अपनी उम्र से 20 साल छोटी दिखती है महिला, बताया 'किचन' में छिपा है एंटी एजिंग का नुस्खा !

Woman Looks Half of Her Age:हर किसी को अपनी उम्र से कम दिखने की चाहत होती है. कई बार हम ऐसे लोगों से टकराते हैं, जो अपनी असल उम्र से ज्यादा दिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपनी उम्र से कम दिखते हैं. ऐसे लोगों को मानो कुदरत एंटी एजिंग टेक्निक के साथ बनाकर भेजती है. ऐसी ही एक महिला (Woman Looks Younger Than Her Age) के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अपनी उम्र की आधी दिखती है.

एंड्रियाना क्रज़ेस्नियाक (Adriana Krzesniak) नाम की महिला अपनी उम्र से कम से कम 20 साल छोटी दिखती है. दिलचस्प बात ये है कि महिला ने अपने एंटी एजिंग के सारे नुस्खे बता दिए हैं और ये भी कहा है कि वो इतना युवा तब भी नहीं महसूस करती थी, जब उसकी उम्र 20 साल थी. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे-वैसे महिला खुद को अधिक युवा और ऊर्जावान महसूस करती रही.

लाइफस्टाइल में बदलाव करके बनी जवां

एंड्रियाना ने 20-22 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी और वे फर्टिलिटी से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रही थीं. उन्होंने 32 साल की उम्र में अपने पति से अलग होने के बाद जर्मनी के स्टटगार्ट में जाकर फैशन के बारे में जानना-समझना शुरू कर दिया. वे सेल्फ हेल्प बुक्स और तनाव कम करने के बारे में सोचती रहती थीं. कुल मिलाकर वे अपनी ज़िंदगी को दूसरा मौका देना चाहती थी. इसके बाद एंड्रियाना ने दूसरी शादी की, वे आज भी फर्टिलिटी को लेकर जूझ रही हैं लेकिन उन्होंने अपना माइंडसेट और ज़िंदगी को लेकर नज़रिया बदला है. इस वक्त वे करीब 40 साल की हैं, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी 20 साल से ऊपर नहीं मानता.

जानिए एंटी-एजिंग के नुस्खे

खुद को युवा रखने के लिए एंड्रियाना ने कुछ बदलाव किए हैं. उनका कहना है कि हल्दी इसमें खासी मदद करती है. वे अपने ज्यादातर भोजन में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करती हैं. वे दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचतीं. त्वचा को अच्छा बनाए रखने के लिए वो सुपरफूड्स खाती हैं और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती हैं. उन्होंने तकिए का इस्तेमाल बंद कर दिया है, ताकि चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएं. सनस्क्रीम ज़रूर लगाती हैं. अपने खाने में हल्दी के अलावा जीरा, मिलेट्स और पोषण देने वाली खमीर को शामिल करती हैं. सबसे दिलचस्प बात ये है कि एंड्रियाना हफ्ते में 2-3 बाार ही खाना खाती हैं और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखती हैं.

