पति चाहता था 'हाउसवाइफ', पत्नी ने साइन कराया 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जानिए क्या लिखा था ...

Woman made husband to sign contract to become housewife: आमतौर पर शादी और बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं को अपने करियर से समझौता करना ही पड़ता है. उन्हें कई बार हज़ार अवसर होने के बाद भी घरेलू ज़िम्मेदारियों के चलते अपने आपको सीमित कर देना होता है. ऐसे में हर महिला अपने लिए सुरक्षा चाहती है, लेकिन शायद ही कोई इस बारे में सीधे-सीधे पति या घरवालों से बात करता होगा. हालांकि इस वक्त एक महिला की कहानी वायरल हो रही है, जिसने घरेलू महिला बनने से पहले अपने पति से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है.

महिला ने घर में रहकर सारे काम करने और बच्चों की देखभाल करने का फैसला लेने से पहले पति से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, जो 15 साल तक मान्य होगा. सोशल मीडिया पर लोग इस समझौते की शर्तें जानकर हैरान हो रहे हैं. चूंकि महिला पहले वर्किंग थी और वो अपने लिए अच्छा-खासा कमा लेती थी, ऐसे में जब शादी के बाद उसे स्टे ऐट होम वाइफ और मदर बनने की बात आई, तो उसने अपनी सुरक्षा के लिहाज से कुछ शर्तें पति के सामने रखी हैं.

महिला ने मांगी हाउसवाइफ होने की कीमत

अपने टिकटॉक अकाउंट से महिला ने इस मुद्दे को उठाया है कि जब भी कोई महिला अपने परिवार के लिए नौकरी छोड़ती है और बच्चों की परवरिश में लग जाती है, तो उसके सीवी में एक अच्छा-खासा गैप आ जाता है. ये गैप आगे उसे नौकरी मिलने में समस्या पैदा करता है. ऐसे में महिला ने नौकरी छोड़कर घर पर बैठने से पहले अपने पति से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया है. इसमें कहा गया है कि अगर उसका पति इस बीच में उसे कहीं तलाक दे देता है, तो अगले 15 साल तक उसे सैलरी की तरह पैसा देना होगा. ये उसके नौकरी छोड़ने और सीवी में आने वाले गैप के लिए मुआवज़े के तौर पर होगा.

लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

महिला ने अपने 26 हज़ार फॉलोअर्स के साथ ये आइडिया शेयर किया है. उसका ये वीडियो वायरल हो गया और अब तक उसे 6.3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. महिला का कहना है पति उसे 24 घंटे अपने लिए उपलब्ध रखना चाहता है. ऐसे में उसे इस गैप के बदले सिक्योरिटी का पैसा चाहिए. महिला की इस शर्त को बहुत से लोगों ने गलत ठहराया है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ की है. कुछ पुरुष यूज़र्स ने भी ये कहा कि शर्त गलत नहीं है क्योंकि उम्र और अवसर लौटकर नहीं आएंगे. ऐसे में कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लेना गलत नहीं है. वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?

