'मैं इनवेस्टमेंट हूं, मुझ पर लगाओ पैसे', ब्वॉयफ्रेंड को सुनाया फरमान, खुद एक रुपया भी नहीं खर्च करती लड़की!

Woman Make Her Boyfriend Pay for Everything: हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और अब दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति पहले की तरह नहीं रह गई है. वे लड़कों के बराबर ही पढ़-लिख रही हैं और ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही हैं. ऐसे में अगर हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएं जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए एक पैसे कमाती तो है , लेकिन अपने महंगे शौक पर पैसे सिर्फ ब्वॉयफ्रेंड के खर्च कराती है, तो आपको आश्चर्य ज़रूर होगा.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक हनाह चान (Hannah Chan) नाम की 27 साल की पढ़ी-लिखी लड़की खुद एक पैसा नहीं खर्च करना चाहती और अपने सारे बिल्स ब्वॉयफ्रेंड से भरवाती है. उसका कहना है कि वो खुद एक निवेश की तरह है, जिस पर पैसे लगाए जाने चाहिए. यही वजह है कि वो सिर्फ उनकी मर्दों को डेट करती है, जो उसकी इस शर्त को मान लेते हैं.

ब्वॉयफ्रेंड ही उठाता है लड़की का पूरा खर्च

ऐसा नहीं है कि हनाह चान (Hannah Chan) खुद कमाती नहीं है. लंदन के कैनरी वार्फ की रहने वाली हनाह बिजनेस कंसल्टेंट हैं और उनकी उम्र 27 साल है. उनके ब्वॉयफ्रेंड एड रे (Ed Reay)उनके उम्र में 5 साल छोटे हैं, लेकिन हनाह का सारा खर्चा वही उठाते हैं. कनाडा के रहने वाले एड ने लंदन में ही शिफ्ट होने का फैसला कर लिया और साल 2021 से वे हनाह के साथ रिलेशनशिप में हैं. अब वे अपनी गर्लफ्रेंड की डेट्स से लेकर रेंट, बिल्स और छुट्टियों का भी खर्च उठाते हैं. एड और हनाह के रिश्ते में एड जहां आर्थिक तौर पर पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं, वहीं हनाह उनके खाने-पीने और तनाव दूर रखने का पूरा ख्याल रखती है. वे अपने रिश्ते को इस तरह से परफेक्ट मानते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Hannah Chan (@realhannahchan)

अब सिर्फ सजने-संवरने में कटता है वक्त

हनाह का कहना है कि वो पहले जहां काम को तरज़ीह देती थी, वहीं एड से मिलने के बाद वो टिपिकल महिलाओं की तरह रहना चाहती है. वे दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करती हैं, जबकि उसका बाकी का वक्त सजने संवरने और अपने रिश्ते को संवारने में बीतता है. उसका कहना है कि ब्वॉयफ्रेंड को भी यही पसंद है. वो पैसों से ज्यादा अहमियत रिश्ते और सहोयग को देता है. वे खुशी-खुशी उसके साथ घर में रहते हुए बिताना चाहती हैं, जबकि वो उसके खर्चों का ख्याल रखेगा.

