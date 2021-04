टॉयलेट में मेहमानों के लिए पार्टी ड्रिंक तैयार कर रही थी महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के फुटेज में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने टॉयलेट के अंदर ड्रिंक बनाकर उसे पार्टी में आए गेस्ट को सर्व कर रही है. ट्विटर पर इस वीडियो को 67 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जबकि इस वीडियो पर रिएक्शन की स्ख्या कहीं ज्यादा है और लोग इस पर यकीन भी नहीं कर रहे.

वायरल वीडियो में, महिला पहले कैंडी और आइसक्रीम के साथ अपने टॉयलेट बोल को भरती है और फिर फ्लश कम्पार्टमेंट में फैन्टा, स्प्राइट, फलों के रस जैसे ड्रिंक को मिला देती है. इसके बाद वह फ्लश को खींचती है, जिससे पार्टी के लिए तैयार हो रहा ड्रिंक टॉयलेट बोल में मिक्स्ड हो जाता है. फिर वह इसमें कुछ मीठा मिलाकर इसे मेहमानों को सर्व करती है.

White people need to be STOP pic.twitter.com/vbb85Yk4W5