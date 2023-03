चचेरा भाई निकल गया पति! शादी के 17 साल बाद खुला राज, जानकर सदमे में आ गई महिला ...

Woman got to know husband is actually her cousin: अपने देश में शादी-ब्याह को लेकर तरह-तरह के विचार किए जाते हैं. धर्म-जाति और गोत्र से लेकर बहुत सी अलग-अलग चीज़ें देखी जाती हैं, फिर दो लोगों की शादी होती है. अब धीरे-धीरे इन चीज़ों पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक अहम वजह होती थी. दरअसल ये तय कर लिया जाता था कि दो लोगों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि खून के रिश्ते होने से आगे की पीढ़ी में जेनेटिक डिफेक्ट आने का खतरा रहता है.

अमेरिका के कोलोराडो की रहने वाली एक महिला ने अपनी कहानी जब सोशल मीडिया पर सुनाई, तो सुनने वाले दंग रह गए. महिला का नाम सेलेना (Celina Quinones) है और वो उसकी ज़िंदगी में भूचाल तब आ गया, जब उसे पता चला कि जिस शख्स के साथ वो शादी करके बच्चे पैदा कर चुकी है, वो उसके पति से पहले उसका भाई है. सच्चाई जानने के बाद उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई.

महिला ने चचेरे भाई से कर ली शादी

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक सेलेना की शादी साल 2006 में उसके पति से हुई थी. इससे पहले दोनों ने 4 महीने तक डेट भी किया था, फिर शादी कर ली. उन्होंने कुल 3 बच्चे पैदा किए. टिकटॉक पर अपनी कहानी शेयर करते हुए सेलेना ने कहा कि उसके बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उसमें कोई भी बर्थ डिफेक्ट नहीं है. वे अपने पति के साथ पिछलले 17 सालों से एक अच्छी ज़िंदगी जी है और उनकी शादी में किसी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई. हालांकि उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में डीएनए टेस्ट कराया तो उन्हें पता चला कि उनके पति से उनका रिश्ता भाई-बहन का है.

लोग बोले – अब तलाक ले लो!

महिला ने कहा ये जानने के बाद भी वो अपनी शादी नहीं तोड़ने वाली हैं और वो अपना सुंदर घर नहीं तोड़ना चाहती हैं. लोगों ने महिला की कहानी सुनने के बाद कहा कि लोग इतने क्लोज़ रिलेटिव के साथ ऐसे रिश्ते में कैसे रह लेते हैं. कुछ यूज़र्स का कहना था कि वे एक जैसे ही दिखते हैं. हालांकि सेलेना ने लोगों की तलाक वाली सलाह को नज़रअंदाज़ कर दिया है और कहा है कि सिर्फ खून के लिए वो अपने पति को नहीं छोड़ेंगी. सेलेना दूसरे कपल्स को भी डीएनए टेस्ट लेने के लिए कहती हैं ताकि उन्हें किसी मोड़ पर ऐसा झटका नहीं लगे.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news