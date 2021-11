पति से तलाक लेकर महिला ने कर ली कुत्ते से शादी, बोली- 'मुझे ये ज़्यादा खुश रखता है'

पति-पत्नी (Husband Wife Relationship) के बीच तलाक हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई पति को छोड़कर अपने पालतू जानवर से शादी (Divorced woman married her pet) कर ले तो ये वाकई अजीब बात है. यूनाइटेड किंगडम में एक महिला ने 47 साल की उम्र में अपने पति को तलाक देकर अपने पालतू डॉगी (Woman married her dog) को अपना हमसफर चुन लिया.

अमांडा रोजर्स (Amanda Rodgers) नाम की महिला का दावा है कि वो अपने डॉगी से शादी करने के बाद काफी खुश हैं. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साल 2014 में धूमधाम से शादी की थी और 200 लोगों के सामने अपने डॉगी शेबा (Sheba) को अपना हमसफर बना लिया. महिला बेजुबान जानवर के साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है कि उसने ये भी कह दिया है कि इतने साल की शादी में वो इतनी खुश कभी नहीं रही.

तलाक के बाद डॉगी को चुना हमसफर

क्रोएशिया (Croatia) की रहने वाली अमांडा पति से तलाक लेने के बाद अकेले ही रह रही थीं. फिर एक दिन उन्होंने अपनी पेट डॉगी शेबा के साथ पूरे रीति-रिवाज़ के साथ शादी कर ली. उन्होंने उसके साथ जीने-मरने की कस्में खाईं और उसे चूमते हुए अपना लाइफ पार्टनर मांग लिया. अब अमांडा रोजर्स का कहना है कि शेबा उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है. वो उन्हें हंसाती है, खुश रखती है और उदासी में सहारा भी देती है. शेबा उन्हें कभी तंग नहीं करती और खासा ख्याल भी रखती है. एक टीवी शो पर आकर उन्होंने बताया कि जब शेबा 2 महीने की थी, तभी से उन्हें उससे प्यार हो गया था. आखिरकार उन्होंने शादी कर ली.

I married my dog and she makes me happier than my first husband ever did https://t.co/WBuyZ2vRYj

— The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) November 21, 2021