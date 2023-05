18 साल से महिला ने नहीं धोई है जींस, जानकर सदमे में आ गए लोग! दिखने में लगती है ब्रांड न्यू ...

How Often Should We Wash Our Jeans: आपने कई बार लोगों को इस बात पर बहस करते हुए देखा और सुना होगा कि आखिर एक जींस को कितने दिन पहनने के बाद धुलना चाहिए. कुछ लोगों की आदत में होता है कि वो एक बार पहने हुए कपड़े को दोबारा बिना धुले नहीं पहनते हैं. हालांकि जींस जैसे मोटे कपड़े को बार-बार धुलने की वकालत ज्यादा लोग नहीं करते हैं, फिर भी एक जींस कितने दिन बाद धुली जा सकती है?

आप सोचते रहिए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक महिला ऐसी भी है, जिसने अपनी जींस को खरीदने के बाद 18 साल तक कभी भी नहीं धुला. महिला ने अपना ये राज़ जब सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रखा, तो बहुत से लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसने जब जींस को दिखाया तो वे इस बात पर हैरान थे कि जींस बिल्कुल नई लग रही थी.

18 साल में कभी नहीं धुली जींस

हल की रहने वाली Sandra Willis नाम की महिला ने Steph’s Packed Lunch में आई थी, जहां उसने बताया कि अपनी जींस को पिछले 18 सालों में उसने कभी नहीं धुला. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बताया कि उसे एक एक्सपर्ट ने कहा था कि जींस को 20 सालों में धोना चाहिए. ऐसे में उसने करीब 20 साल से अपनी जींस नहीं धुली है. उसके पास 18 साल से ये जींस है, जिसे साल में एक बार ही वो पहनती है. ऐसे में 2 बार और पहने जाने के बाद ही वो 20 साल पूरा होने पर जींस पहली बार धुलेगी.

महिला ने बताया कि उसे एक एक्सपर्ट ने कहा था कि जींस को 20 सालों में धोना चाहिए. (Credit- Sandra Willis )

धोती नहीं, फिर क्या करती है?

सैंड्रा का कहना है कि वो जींस धोती नहीं, उसे पोंछ देती है और स्मेल टेस्ट लेती रहती है. महिला का कहना है कि उसके पास बहुत सी ऐसी जींस हैं, ऐसे में वो हमेशा इसे नहीं पहनती है. वो बताती है कि जींस तब तक नहीं धोनी चाहिए, जब तक इसकी ज़रूरत न हो. हालांकि इंटरनेट पर लोगों को उसका ये तरीका समझ में नहीं आया. ज्यादातर यूज़र्स ने कहा कि एक या दो बार पहनने के बाद ही वो इसे धो देते हैं.

