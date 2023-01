महिला ने Swiggy से ऑर्डर किया सेनेटरी पैड, साथ में मिली कुछ ऐसी चीज, देखकर हो गए शॉक  

Swiggy Instamart App Sanitary Pads: ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे किस्से अक्सर देखने को मिल जाते हैं कि मंगाया कुछ जाता है और मिलता कुछ या इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है. ऐसे ही एक घटना स्विगी का एक्सप्रेस ग्रॉसरी ऐप द्वारा डिलीवरी के दौरान एक कस्टमर के साथ हुई. लोग किराने की दुकानों पर जाने के बजाय स्विगी के इंस्टेंट डिलीवरी ऐप पर 15 मिनट के भीतर दैनिक जरूरतों का सामान प्राप्त कर सकते हैं. हाल ही में एक महिला ने इस ऐप से सेनेटरी पैड का ऑर्डर किया था, लेकिन इसके साथ ऑर्डर में महिला को कुछ चॉकलेट और कुकीज़ मिला, जो शॉकिंग था. यह घटना तेजी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

समीरा नाम की महिला ने अपने अनुभव को ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट किया, ” मैंने @SwiggyInstamart से सेनेटरी पैड मंगवाए और बैग के नीचे चॉकलेट कुकीज़ पाया. बहुत विचारनीय! लेकिन पता नहीं किसने किया, स्विगी ने या दुकानदार ने?” स्विगी केयर्स ने भी उनके ट्वीट का जवाब दिया और लिखा, ”हम चाहते हैं कि आपका दिन सुखद रहे, समीरा.” इस बीच, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस शब्द की सराहना की, जबकि अन्य ने बताया कि स्विगी नियमित रूप से अपने ग्राहकों को प्रमोशन के उद्देश्यों के लिए मुफ्त गिफ्ट देते हैं.

I ordered sanitary pads from @SwiggyInstamart and found a bunch of chocolate cookies at the bottom of the bag.

Pretty thoughtful!

But not sure who did it, swiggy or the shopkeeper?

— Sameera (@sameeracan) January 25, 2023