महिला ने ऑनलाइन मंगवाए थे जूते, कंपनी ने कहा - '803 तक इंतज़ार करें, डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर'!

Woman Told to Wait for 803 Working Days to Get Order:आजकल लोगों के लिए कोई भी सामान खरीदना आसान हो गया है क्योंकि हमारे हाथ में छोटे से गैजेट यानि मोबाइल के ज़रिये सारा काम हो जाता है. कहां छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार भागना पड़ता है और कहां अब एक क्लिक पर चीज़ें सामने हाज़िर हो जाती हैं. हालांकि हर बार ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है. कई बार चीज़ों के घर तक पहुंचने के लिए इंतज़ार कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है.

महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर के ज़रिये अपने लिए जूते मंगवाए थे, लेकिन कंपनी की ओर से उसे ऑर्डर के डिलीवर होने का वक्त 2 साल 2 महीने का दिखाया गया. आयरलैंड में एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो अपने लिए जूते ऑर्डर करके उसे हफ्ते-10 दिन में आने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसके मोबाइल पर जो मैसेज फ्लैश हुआ, उसे देखकर तो महिला हक्की-बक्की रह गई. चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला.

जूते पहनने के लिए 26 महीने का इंतज़ार!

ये अजीबोगरीब मामला आयरलैंड का है, जिसे केरी किंसेला नाम की महिला ने ट्विटर पर लोगों के साथ साझा किया है. उसने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है – ‘मेरी दोस्त ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट ASOS से न्यू बैलेंस के स्नीकर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन ये उम्मीद से 803 दिन बाद डिलीवर होगा. उसे सिर्फ एक पार्सल के लिए 26 महीने का इंतज़ार करना होगा.’ये ट्वीट और घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है. ट्विटर पर लोग इस पोस्ट को हज़ारों बार पसंद कर चुके हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

My friend ordered a parcel on my ASOS and it will arrive 803 working days later than expected 🙃 she just has to wait 26 months for the parcel pic.twitter.com/kPs3kzeq2i

— kerri kinsella (@kinsella_kerri) December 14, 2022