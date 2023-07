जन्मदिन पर मां ने बेटे को गिफ्ट में दिया 'सौतेला बाप'! बर्थडे पर ही बन गई दुल्हन, चौंक गए लोग ...

Woman Plans Her Wedding on her Son’s Birthday: बच्चों के जन्मदिन पर माता-पिता बड़ी पार्टी करते हैं या फिर उन्हें बड़े-बड़े गिफ्ट्स देते हैं. उनके लिए हर वो एफर्ट किए जाते हैं कि बच्चे खुश रहें. सोचिए, इस बीच में अगर कहीं कोई उनकी लाइमलाइट चुरा ले, तो माता-पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. हालांकि एक मां ऐसी है, जिसने खुद ही बच्चे के बिग डे को बर्बाद कर दिया.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने बताया कि वो अपने बेटे के जन्मदिन पर लोगों को शॉक देना चाहती थी. ऐसे में वो इसी दिन दुल्हन की तरह सज-धजकर पहुंची और बेटे के पहले जन्मदिन पर उसके सौतेले पिता को भी साथ ले आई. जिसने भी उसकी ये हरकत देखी, वो भड़क गया क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो बेटे के बर्थडे पर ऐसा सरप्राइज़ देगी.

बेटे के जन्मदिन पर बनी दुल्हन

महिला ने अपने पार्टनर के साथ अपनी शादी की प्लानिंग को बिल्कुल अचानक होने वाली बताया. हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने महिला की टांग खींचते हुए कहा कि शादी के लिए महीनेभर पहले एप्लिकेशन देनी होती है, ऐसे में ये संयोग तो नहीं हो सकता. ये लीगल प्रोसेस होता है, ऐसे में जान-बूझकर इसे बच्चे के जन्मदिन पर रखा गया था. इससे न सिर्फ उसका बर्थडे खराब हुआ बल्कि आने वाले सालों में उसका जन्मदिन और उनकी एनिवर्सरी एक ही दिन पड़ेगी. जो शायद ही बेटे को अच्छा लगे.

लोगों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

एक यूज़र ने साफ तौर पर लिखा- क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुमसे नफरत करे? जब उसका महत्वपूर्ण दिन आपकी एनिवर्सरी के साथ पड़ेगा, तो उसे बड़े होकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. दोनों ही स्पेशल ईवेंट हैं और इन्हें अलग-अलग होना चाहिए. ज्यादातर लोगों ने यही माना कि ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं था लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.

