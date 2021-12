चुप ही नहीं हो रहा था ब्वॉयफ्रेंड, महिला ने ज़हर देकर की बोलती बंद !

कौन से रिश्ते में दो लोगों के बीच बहस नहीं होती? कभी न कभी किसी न किसी मुद्दे पर दो सबसे अच्छे दोस्तों में भी बहस हुई होगी, लेकिन इसके बदले कोई अगले आदमी को ज़हर (Woman poisoned boyfriend for not shutting up) तो नहीं दे सकता. अमेरिका के फ्लोरिडा में एक महिला ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को सिर्फ इसलिए ज़हर (Woman Poisoned Boyfriend) दे दिया, क्योंकि वो लगातार बोल रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था.

इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक जिस महिला ने ये कांड किया है, उसका नाम एल्विस पैरिश है. 54 साल की एल्विस ने अपने 61 साल के ब्वॉयफ्रेंड विलियम कार्टर के साथ ये अत्याचार किया. घटना के बाद खुद एल्विस ने ही पुलिस को फोन करके इस बात की जानकारी भी दी कि उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड को ज़हर दे दिया है.

चुप नहीं हो रहा था विलियम

एल्विस ने अपने ब्वॉयफ्रेंड विलियम को उनके लेमनेड ड्रिंक में ज़हर मिलाकर दिया था और घटना के तुरंत बाद पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक एल्विस ने अपना जुर्म कुबूल करते हुए कहा कि अगर वो उस वक्त विलियम ज़हर नहीं दे देती तो वो चुप नहीं होता. विलियम की ज्यादा बोलने की आदत से वो काफी परेशान थी, जिसका समाधान उसने उसे जहर देकर कर दिया. जब विलियम पर ज़हर का असर होने लगा तो उसकी तबीयत खराब होने लगी. ऐसे में डरकर एल्विस ने पुलिस को फोन लगा दिया.

ब्वॉयफ्रेंड की जान बची, इलाज जारी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और विलियम को फटाफट अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टर्स ने बताया कि विलियम की जान बच गई है और उसका इलाज किया जा रहा है. पुलिस से बात करते हुए पीड़ित विलियम ने कहा कि ड्रिंक पीते हुए उन्हें कुछ अजीब ज़रूर लगा, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें ज़हर दे सकती है. घटना के बाद एल्विस को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर ज़रूरी चार्ज लगाए गए हैं.

