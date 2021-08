पड़ोसन से हुआ था झगड़ा, सनकी महिला ले आई खौलती हुई चाशनी और सिर पर उड़ेल दी

आस-पड़ोस के लोगों से विवाद होना कोई नई बात नहीं है. हालांकि ये विवाद कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे किसी की जान पर बन आए. Liverpool में रहने वाली एक महिला ने पड़ोसी से हुए मामूली विवाद (Eccentric Behavior of Neighbour) में खौलती हुई चाशनी उसके ऊपर उड़ेल ( (Woman poured kettle of boiling sugar water over neighbour)) दी. खुद 2 बच्चों की मां कोहले वॉल्श को इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि उसकी पड़ोसन एक दुधमुंहे बच्चे की मां है.

ऑनलाइन साइट मिरर के मुताबिक Chloe Walsh और Kimberley Caples पड़ोसी हैं. इन दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद वॉल्श ने ये खौफनाक कदम उठाया. हादसे में किंबर्ले कैपल्स ( Kimberley Caples) को गहरे ज़ख्म आए हैं. उनके चेहरे का दाहिना हिस्सा और छाती पर जख्म के साथ जलन इतनी ज्यादा है कि वे अपने 3 महीने के बच्चे को फीड भी नहीं करा पा रही हैं.

सनकी महिला ने लिया खतरनाक बदला

27 साल Chloe Walsh ने ये खतरनाक कारनामा अप्रैल महीने में किया था. वॉल्श के हमले की शिकार महिला Kimberley Caples भी वहीं रहती है, जहां वॉल्श का घर है. वॉल्श के लिविंग रूम की खिड़की टूटने की वजह से उसे अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा था. पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने आरोपी वॉल्श को किम्बर्ले के साथ झगड़ते हुए देखा था. वॉल्श उस जगह से ये कहते हुए गई थी कि – ‘तुम बस देखो, मैं क्या करती हूं?’ इतने में वो एक सफेद केतली के साथ वापस आई और किम्बर्ले पर वो केतली उड़ेल दी. पानी में चीनी मिली हुई थी. हालांकि गरम चाशनी शरीर पर गहरे ज़ख्म देती है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि इस केस में ऐसा नहीं हुआ. जख्मी महिला को अस्पताल ले जाया गया. उसके चेहरे, सर और छाती पर जख्म और निशान पड़ गए हैं.

ये भी पढ़ें- ऐसी घाटी… जहां चलता है केंचुओं का राज, इस जगह भरे पड़े हैं सांपों से भी बड़े-बड़े केंचुए

बड़ा कांड करके भी जेल नहीं गई महिला

Liverpool Crown Court में वॉल्श और उसकी पड़ोसन का केस चला. वॉल्श ने दी गई सफाई में कहा कि उसका इरादा पीड़ित को मारने का नहीं था. सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि आरोपी की ओर से उठाया गया कदम जल्दबाज़ी और सनक भरा था. वहीं वॉल्श के वकील ने ये कहकर उसका बचाव किया कि महिला पहले से ही तनाव और डिप्रेशन की दवाइयां ले रही है. उसे अपने किए पर पछतावा है. चूंकि उसके 2 बच्चों को देखने वाला उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ऐसे में उसे जेल न भेजा जाए. वकील की अपील और वॉल्श के आंसुओं को देखकर जज ने उसे जेल नहीं भेजा. हालांकि उसे 150 घंटे बिना पैसे के काम करने और पीड़ित से 5 साल तक दूर रहने को कहा गया है.