Video : आम का मौसम आते ही शुरू हुआ अत्याचार, आंटी ने आमरस में पका दी मैगी !

Weird Food Experiment : मैगी हर किसी की फेवरेट डिश होती है. ये जितनी जल्दी तैयार हो जाती है, उतना ही अच्छा इसका स्वाद होता है. हालांकि मैगी के साथ होने वाले एक्सपेरिमेंट्स (Experiments with Maggi) की भी कमी नहीं है. लोग अपने मन मुताबिक इसमें सब्जियां या कुछ और इनग्रीडिएंट्स डालकर तैयार कर लेते हैं. हालांकि जब ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो मैगी पर प्यार नहीं दया आने लगती है. कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक आंटी ने मैगी (Viral Video of Maggi with Mango ) के साथ किया है, जिसे देखकर लोग चक्कर खा रहे हैं.

चॉकलेट मैगी, फैंटा मैगी, मैगी मिल्क शेक और आइसक्रीम का स्वाद लेने के बाद अब मार्केट में आ चुकी है मैंगो मैगी. जी हां, मौसम बदला तो ज़ायका भी ऐसा बदल गया है कि लोग कुछ भी खाने-पीने को तैयार हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मैगी के साथ आंटी से ऐसा आम वाला तड़का मारा है कि देखने वाले दंग रह गए, इसे खाने के बारे में तो सोचने की हिम्मत ही नहीं बची.

आम के साथ पका दी मैगी

फलों का नाम आते ही आम का स्वाद मानो मुंह में घुलने लगता है. वहीं मैगी तो सभी की प्यारी है ही, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आम और मैगी एक साथ मिला दिए जाएं. वायरल हो रहे वीडियो में आंटी एक ठेले पर खड़ी होकर ऐसा ही कर रही हैं. उन्होंने बाकायदा बटर और मसाले के साथ मैगी तवे पर डाली और फिर शुरू कर दी, आमरस की बारिश. आमरस में मैगी पकाने के बाद आंटी ने इसे सर्व करने के लिए प्लेट में डाला और ऊपर से एक पका हुआ आम गार्निशिंग के तौर पर टुकड़े-टुकड़े करके डाल दिया. इतना कम था, जो आंटी ने आम का जूस भी प्लेट में ग्रेवी के तौर पर सर्व कर दिया.

देखते ही भड़क गए लोग

सोशल मीडिया पर लोगों को सदमे में डालने वाले ये वीडियो thegreatindianfoodie नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को डेढ़ लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 5000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. भड़के लोगों ने इस पर एक से बढ़कर एक कमेंट किया है. एक यूज़र ने लिखा – अब किसी और ग्रह पर रहने जाना होगा. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा – इनका पता दे दो क्योंकि इन्हें मेंटली मदद की ज़रूरत है. इसके अलावा भी तमाम दिलचस्प कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

