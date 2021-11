डिलीवरी ब्वॉय के सामने हर बार एक ही झूठ बोलती है लड़की, लोग कहते हैं पागल

घर में अकेले रहने वाली महिलाएं अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाती हैं. कोई अपने साथ पेपर स्प्रे रखता है तो कोई छिपे हुए हथियार. कनाडा (Vancouver, Canada) में रहने वाली मॉडल सिल्केन शू (Model Silken Chu) अपनी सुरक्षा के लिए एक अजीबोगरीब तरीका (Woman has weird saftey habit) अपनाती हैं. उनका कहना है कि वे हमेशा किसी भी डिलीवरी ब्वॉय के सामने ये दिखाती हैं कि घर में उनका ब्वॉयफ्रेंड (Model pretend to have boyfriend) मौजूद है.

TikTok अकाउंट से अपनी अजीबोगरीब आदत के बारे में बताते हुए कहा कि वो हमेशा ही अपने घर में पुरुषों के कपड़े बिखेरकर रखती हैं. वे ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनके घर में कोई पुरुष सदस्य है. खास तौर पर वे तब ऐसा ज़रूर करती हैं, जब कोई डिलीवरी ब्वॉय उनके घर सामान देने आता है.

सुरक्षा का अजीबोगरीब इंतज़ाम

मॉडल सिल्केन शू (Model Silken Chu) ने टिकटॉक वीडियो के ज़रिये दिखाया है कि वे किस तरह घर में लड़कों के कपड़े और बॉक्सिंग ग्लव्स रखती हैं, ताकि देखने वालों को लगे कि उनका ब्वॉयफ्रेंड घर में है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक कॉफी टेबल फेसबुक मार्केटप्लेस से मंगाई और उसे डेलीवर करने कोई पुरुष आया तो उन्होंने घर में सारी तैयारियां कर ली थीं. घर में रखे सामान और पुरुषों की चीज़ें इस बात का आभास करा रही थीं कि घर में कोई मेल पर्सन रहता है.

इमेजनरी ब्वॉयफ्रेंड पर इतना खर्चा !

मॉडल ने ये भी बताया कि उन्होंने इसके लिए घर में पुरुषों के जूते रखे हैं. बॉक्सिंग ग्लव्स और स्केटबोर्ड भी रखा हुआ है. वे मेल हुडी को भी काउच पर डालकर रखती हैं और आईपैड पर एक साउंडट्रैक भी लगाकर रखती हैं. इसमें एक पोसेजिव ब्वॉयफ्रेंड की आवाज़ भी होती है. ये उनका खुद को सुरक्षित रखने का तरीका है. मज़ेदार बात ये है कि लोगों उनका ये तरीका काफी दिलचस्प लगा है. इस वीडियो को अब तक 25 लाख लोग देख चुके हैं. अन्य लड़कियों ने भी ये बताया है कि वो किस तरह एक इमेजनरी ब्वॉयफ्रेंड या हस्बैंड से बातें करती हैं, जब कोई अजनबी दरवाज़े पर होता है.

