3 साल की उम्र में वजन हुआ ढाई सौ किलो, 1 दिन में निगल जाती है 6 Kg फल-सब्जियां

दुनिया में कई लोग धोखेबाजी का शिकार होते हैं. कभी लोगों को सोना बताकर पीतल बेच दिया जाता है तो कभी कोई और नकली चीज दे दी जाती है. लेकिन ब्राज़ील में रहने वाली एक महिला के साथ जो धोखा हुआ, वो उसे भारी भी पड़ रहा है और वो इसके लिए अब कुछ कर भी नहीं सकती. ब्राज़ील में रहने वाली 59 साल की रोसएंजेला डोस सांतोस लारा (Rosangela dos Santos Lara) पेशे से एक टीचर है. आज से तीन साल पहले वो मार्केट से एक मिनी पिग लेकर आई थी. महिला का कहना था कि सूअर देते हुए उसे बताया गया था कि ये सूअर छोटा सा पिगलेट ही रहेगा. लेकिन अब मिनी पगलेट ढाई सौ किलो वजनी सूअर (Mini Piglet Turns To Giant Pig) में बदल गया है.

रोसएंजेला ने पगलेट को खरीदने के आबाद उसका नाम लिलिका रख दिया था. महिला को उम्मीद थी कि ये पिगलेट छोटा सा ही रहेगा और वो उसे गोद में लेकर घूमती रहेगी. लेकिन कुछ समय बाद ही पिगलेट का वजन बढ़ने लगा. आज लिलिका का वजन ढाई सौ किलो का हो गया है. इसकी चर्चा दूर-दूर तक होने लगी है. लिलिका का वजन बढ़ता देख रोसएंजेला को अहसास हो गया था कि दुकानदार ने उसके साथ धोखा किया है. लेकिन इसके बाद भी वो लिलका से बेहद प्यार करती हैं.

तीन साल की लिलिका को खाना खिलाना रोसएंजेला के लिए चैलेंज बनता जा रहा है. तीन साल की ये मादा सूअर हर सिन करीब पांच से छह किलो तक फल और सब्जी खा जाती है. रोसएंजेला के लिए उसका खाना काफी महंगा पड़ जा रहा है. इसके बाद भी वो लिलिका से बेहद प्यार करती है. ना सिर्फ रोसएंजेला लिलिका की डाइट पूरी करवा रही है, साथ ही उसके रहने के लिए अलग कमरे का भी इंतजाम कर रखा है. लिलिका ना सिरग अलग बेडरुम में रहती है बल्कि उसका अलग गद्दा भी है. साथ ही उसके रूम में एक पंखा भी लगा हुआ है.

This is Lilica, a pet pig in Brazil, that weighs 550 pounds 🐖 https://t.co/Ks7xpDqzme pic.twitter.com/rvg7qPXHg9

— Reuters (@Reuters) December 10, 2021