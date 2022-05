घर बेच रही महिला का ज़बरदस्त ऑफर, 'तलाकशुदा पति को भी रख लो, मिलेगा अच्छा डिस्काउंट'

बड़े-बड़े देशों में रहने वालों की बातें भी बड़ी अजीब होती हैं. अब अमेरिका (United States News) के फ्लोरिडा में रहने वाली एक महिला को ही ले लीजिए. उसने अपने घर बेचने का विज्ञापन दिया है, लेकिन उसका एक अजीब सा ऑफर (Woman puts ex-husband on sale along with her house) है. महिला का कहना है कि अगर कोई घर के साथ-साथ उसके तलाकशुदा पति को भी रख ले, तो उसे घर के रेट में अच्छी-खासी छूट मिल सकती है.

क्रिस्टल बॉल (Crystal Ball) नाम की 43 साल की महिला पनामा सिटी बीच पर मौजूद अपनी एक प्रॉपर्टी बेच रही है. ये प्रॉपर्टी काफी शानदार है लेकिन महिला ने प्रॉपर्टी के साथ-साथ अपने नए-नवेले तलाकशुदा पति रिचर्ड चैलो को भी सेल के लिए डाल दिया है. महिला का ये ऑफर इंटरनेट पर खासी सुर्खियां बटोर रहा है. घर की खासियत के साथ-साथ महिला ने अपने पूर्व पति की भी ऐसी तमाम खासियतें बताई हैं, जिससे खरीदने वाले को फायदा मिल सकता है.

घर खरीदो, साथ में तलाकशुदा पति भी ले जाओ

महिला की प्रॉपर्टी पनामा सिटी बीच पर है. इसमें तीन बेडरूम, दो बाथरूम, एक पेशियो, पूल, हॉट टब जैसी सुविधाएं हैं. इस प्रॉपर्टी के साथ ही क्रिस्टल नाम की महिला ने अपने पूर्व पति को भी सुविधाओं के साथ जोड़ दिया है. अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाले को रिचर्ड के साथ रहना है, तो वो मकान की खरीद में डिस्काउंट पा सकते हैं. विज्ञापन में रहा गया है- घर के साथ शानदार पुनर्वासित पति भी है. रिचर्ड की तमाम फोटो भी प्रॉपर्टी के साथ पोस्ट की गई हैं. ये भी बताया गया है कि वो बोझ नहीं हैं बल्कि और सफाई में मदद कर सकते हैं. लिव इन हैंडीमैन की तरह कुछ भी बिगड़ने पर ठीक कर सकते हैं.

7 साल बाद हुआ कपल का तलाक

क्रिस्टल बॉल और उनके 54 साल के पूर्व पति रिचर्ड का तलाक हाल में हुआ है. वे 7 साल से एक रिश्ते में थे और तलाक के बाद भी वे बच्चों के को-पैरेंट के तौर पर अच्छे टर्म्स में हैं. इतना ही नहीं उनके कुछ बिजनेस भी एक साथ ही चल रहे हैं. क्रिस्टल की कई प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से एक को वे बेचना चाहती हैं. उनकी ये प्रॉपर्टी कई बार लिस्ट हुई और एजेंट्स ने महिला को बताया कि इस तरह प्रॉपर्टी को बेचना नियमों के खिलाफ है. न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टल का कहना है कि घर को किरायेदार के साथ बेचना सामान्य बात है और कोई न कोई इस घर को रिचर्ड के साथ ले ही लेगा.

